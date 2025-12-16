《凝望你的側臉》4名高中生單相思的群像劇，反映出時代什麼樣的心境呢？

《凝望你的側臉》（一戶瑠美）是在《別冊FRIEND》連載的少女漫畫。主角是4名高中1年級的男女，隨著章節不同，轉換視角的青春群像劇，並細緻地描繪出每個人的戀情。然而，他們之間的感情箭頭卻全是單向。換言之，所有人都在單相思。故事以互相認同的價值觀與輕鬆的人際互動，將少女漫畫從古持續至今的王道主題演繹出令和時代的風格。

王道女主角的揪心之戀

主角會如何面對自卑的感情呢？不同的時代和作品會有不同的詮釋方式，能接納原本的模樣並給予肯定──與這樣的男生兩情相悅，正是少女漫畫亙古不變的要素。

本作當中，有個很介意自己是單眼皮的女高中生森光（第1集封面）。她是管樂社成員，一心一意努力練習，對自己的外表卻懷有小小的煩惱，這與少女漫畫的古典王道女主角形象吻合。光被班上的開心果、同時也是棒球社成員的大谷慎太郎吸引，但大谷的感情箭頭卻指向光的好友高橋麻里（第3集封面）。光壓抑自己的心意，支持大谷的感情，卻在忍不住就要脫口而出時，模糊焦點，問出這樣的問題：

「我啊！是單眼皮。」「可是我在意的人說他喜歡雙眼皮！」「我是不是貼雙眼皮貼比較好啊──？」

對此，大谷這麼回答：

「我覺得妳──很帥氣喔。」「維持原樣吧。」



取自《凝望你的側臉》第1集 ©︎一戶瑠美／講談社

大谷這句話接納了光原本的樣貌，照理來說，應該是兩情相悅的同時會出現的話語，也是少女漫畫的魔法話語，結果卻由單戀對象輕描淡寫地說了出來。正因如此，這個場面才顯得既殘酷又痛心。

日本的少女漫畫以戀愛故事為主是從1960年代開始。從此以後，以學校為舞臺的戀愛故事增加，平凡女孩「一心一意」讓戀情圓滿的劇情也跟著變多。其中，接納女主角的自卑心理，並肯定她原本樣貌的男生，也一直是成套的存在。之所以將光設計得「古典」、「王道」，就是因為這點。

此外，1970年代出現陸奧A子等，被稱為「少女漫畫家」的作家作品登場後，確立了戀愛故事的標準。作家以這樣的風格為基準，再配合時代和世態演進，讓女主角的形象一路進化至今。

舉例來說，就像1990年代的《流星花園》（神尾葉子），其中的女主角不屈服各種逆境，博得讀者的喜愛。而2000年代的《只想告訴你》（椎名輕穗）當中，女主角則是一個在他人眼裡容易因外表自卑，但本人卻完全不介意，堅定走在自己的道路上，純潔又義無反顧的人，堪稱是最強女主角。

費心經營人際關係的令和女主角

本作之所以能讓人感受到「令和的現代性」，是因為另一個女主角，也就是光的好友、大谷的「心上人」──麻里的存在。

麻里容貌姣好，卻極度怕生，有著被人霸凌的陰暗過去，總是煞費苦心與人來往。後來她遇見國文老師松平，努力想要改變自己的個性，自顧不暇的她，因此並未發現光和大谷的心意。

她對松平的心意也逐漸從想要修成正果變成類似面對「偶像」的心情。作者也打算以松平為主角，畫出一篇回顧，但應該是不會發展成以前可說是經典橋段的「師生戀」。換句話說，戀愛對麻里而言，既是為了改變自己，也是藉由追逐對方達到成長的過程。這個「偶像」式的戀愛觀，實在很有令和的風格。以這層意義來說，她和光確實是互為對比的女主角。

2010年代以後，少女漫畫當中開始常見到像麻里這種被揶揄是所謂「社交障礙」的女生的故事。我們可以推測箇中理由是御宅文化在與時尚、音樂融合，並被社會接納的過程中，人們開始將焦點放在那些活得很辛苦的年輕人身上。在社群平臺蓬勃發展之下，大環境使得年輕人必須更留意周遭人的目光，無法與人保持適恰距離交流的主角因此容易獲得共鳴，這或許也是一個遠因。

對熟悉昭和少女漫畫的世代來說，一看就會知道光正是王道女主角。但在作品中，光卻覺得麻里才是少女漫畫的王道女主角。這是因為光如上所述，屬於當代少女漫畫的世代，很符合現代感。

光與麻里的友情和相處距離也能感受到時代的變化。如果是昭和、平成時代的少女漫畫，作品會讓讀者覺得能坦誠相告的關係，才是好友的證明。但正因為光和麻里認同彼此，才保有適度的距離。兩人圍繞著大谷的心意，雙方的平行線關係也並未因嫉妒而產生複雜難解的愛恨劇情。換句話說，沒有過度的熱血，顯得很清爽。

平衡得恰到好處的男主角形象

其他兩名男高中生也是主角。其中一個人是上述的大谷（第2集封面）。他是班上的開心果，個性也很好，但並沒有被作者塑造成形象完美的帥氣男生。他會想著麻里，夜夜萌生色情的妄想，也會狂噴止汗噴霧，想在麻里面前消除汗臭味。此外，他對麻里的心意也像真實的高中男生，時而搖擺。

另一個人是大谷的朋友，神祕的帥氣高中生朝霧光（第4集封面）。他處世達觀，有些許陰暗面，完全是少女漫畫中的男主角，但第4章就畫出他會有如此態度的原因。而他的戀情將會為四個人的關係帶來變化。



《凝望你的側臉》第2集、第4集封面 ©︎一戶瑠美／講談社

儘管大谷和朝霧都有著能獲得女性讀者支持的男主角爽朗和帥氣，一旦變成主角吐露心境，成熟的一面就會莫名消失，令人看了心有戚戚焉。本作的男主角在理想與現實面，有著絕妙的平衡。

今天在少女漫畫中登場的男生，幾乎沒有乖僻的一面。真不知道風靡昭和、平成時代的那種有些壞心眼的男主角形象消失去哪了…在如今的令和時代看來，那種男生感覺就像個情勒男，一定不被喜歡吧。要是不乾脆破釜沉舟，畫成忍不住想要作怪的「強勢男子」，或許會讓人覺得不上不下吧。

纖細地描寫鮮明的心靈擺動

本作2024年在講談社漫畫獎少女部門獲獎。擔任審查委員的漫畫家安藤夏美在講評中給予高度讚賞：「細膩描寫每個角色的能力和編排能力都令人佩服，讓人不禁希望無論是哪一段戀情，都能順利開花結果。」作者一戶瑠美在頒獎時表示：「活在《凝望側臉》這部作品的角色們，無論發生什麼事，都活出自己的本色這點，能夠為讀者帶來莫大的鼓勵和支持吧。」

日本的少女漫畫始終配合時代的變化，畫出多愁善感、纖細，同時堅韌不拔的10幾歲青少年內心的細緻，以及單相思的樂趣和痛苦。《凝望你的側臉》也纖細地描寫出活在現代的年輕人鮮明的心靈如何擺動。所有角色都是主角，每個人都為不如意的戀情煩惱，然後成長。有許多人會因為角色的模樣，聯想到自己的青春時代，並忍不住替所有角色加油。雖然本作從2024年11月開始暫停連載，滿心期待重新連載的讀者想必很多吧。

標題圖片：《凝望你的側臉》第1集、第3集封面 ©︎一戶瑠美／講談社

倉持佳代子 [作者簡介]

1983年生於埼玉縣。京都國際漫畫博物館學藝員。2008年開始從事京都國際漫畫博物館展覽活動企畫的同時，也撰寫報章雜誌的專欄、散文。著有《好可愛！少女漫畫時尚本》（與圖書之家合著．立東舍）、《漫畫閒逛 卯起來看21世紀漫畫》（與齋藤宣彥、久世番子合著．立東舍）等書。