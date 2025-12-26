凝聚公益能量 巨城Big挽袖傳愛捐熱血

遠東巨城攜手11家熱心企業、品牌，舉辦「Big熱血」捐血活動。





冬季血液庫存進入吃緊階段，醫療用血需求更加迫切，Big City遠東巨城購物中心今年特別於10月24日、11月22日、12月25日連續三個月，攜手眾多理念相同的企業夥伴與品牌，共同舉辦「Big熱血」捐血活動， 25日為行憲紀念日也是聖誕節，迎來今年捐血活動的最終場，一早9點開始前大批熱血青年男女到場響應，主動挽袖傳遞愛心，以實際行動實踐「捐血一袋，救人一命」，三部車成功募集725袋熱血，在寒冬中，為年度公益行動增添溫暖篇章。

此次共襄義舉的友好企業及品牌廠商包括新竹市企業經理協進會、新代科技股份有限公司、中國砂輪企業股份有限公司、全穎國際公寓大廈管理維護股份有限公司、鑫鉅電機有限公司、聯合機電技術顧問股份有限公司、湯姆熊歡樂世界、迷客夏、MANO MANO、CO-NI、BOBO TEA；遠東巨城感謝熱血夥伴們長期以來的熱情支持與實際行動，攜手號召更多青年男女投入捐血行列，讓捐血袋數一年比一年高，展現企業善盡社會責任的精神，也為社會注入溫暖正能量。

Big City遠東巨城購物中心表示，今年突再一次超越10,000 袋血的目標，未來也將持續凝聚眾人愛心，讓愛不斷延伸、持續發光。

