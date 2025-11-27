凝聚力爆棚！他扭傷輪椅上陣 領全班奪啦啦舞冠軍

第一排有位坐在輪椅上的男同學，他是在彩排變換隊形時不小心腳滑，造成二級韌帶撕裂的傷勢，憑藉著不放棄的精神，如願奪得冠軍。（圖／TVBS）

嘉義高商每年新生都會舉辦啦啦舞比賽，這次奪冠的隊伍很特別，因為隊伍中有名坐輪椅的同學也賣力跳著舞，原來他在彩排時不小心扭傷腳，但為了不辜負大家，決定負傷上場，同學也都全力支持，臨時改編隊形，最終完成比賽，還一舉奪得冠軍。

第一排有位坐在輪椅上的男同學，他是在彩排變換隊形時不小心腳滑，造成二級韌帶撕裂的傷勢，憑藉著不放棄的精神，如願奪得冠軍。（圖／TVBS）

在嘉義高商一年一度的新生啦啦舞比賽中，一個特別的畫面引起全場注目——第一排有位坐在輪椅上的男同學正隨著音樂節奏與全班同學一起舞動。當隊伍變換隊形時，這位同學人椅合一，動作敏捷流暢，甚至在表演關鍵時刻短暫離開輪椅完成幾個舞步，引發現場一片驚呼聲。

楊勝宇表示，他是在彩排變換隊形時不小心腳滑，造成二級韌帶撕裂的傷勢。這嚴重的傷勢一度讓他感到灰心，但想到班上同學們一起練習數月的努力，他決定不放棄。楊勝宇強調，因為同學需要他一起喊口號，加上大家一起努力過，所以他堅持要參與比賽。

面對這突發狀況，班上同學們展現出驚人的團隊精神。嘉義高商導師許舒涵表示，班上同學立即靈機應變，調整了全部前排隊形，讓楊勝宇能夠加入，完成這場獨一無二的比賽。

這份強大的向心力和凝聚力讓班導師感到無比佩服與驕傲。最終，這個班級憑藉著同學們永不放棄的精神和完美的團隊合作，如願奪得冠軍，嘗到了勝利的甜美滋味。這不僅是一場啦啦舞比賽的勝利，更是對團隊精神和堅持不懈價值的生動詮釋。

