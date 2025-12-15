凝聚千心願力 靈鷲山華嚴經柱裝臟大典深結法緣

【民眾新聞葉柏成新北報導】靈鷲山一年一度的華嚴法會至28日在聖山寺啟建，昨〈14〉日舉辦「華嚴經柱裝臟大典」，被視為法筵中最殊勝的聖儀之一。信眾齊聚金佛殿，以刻名裝臟方式，將自己的願心納入華嚴世界，與諸佛菩薩結下深深法緣。

大康法師圓滿開示時，分享裝臟的三個意義，並引述開山住持心道法師一直提醒我們要做華嚴世界的事情，今年啟用的「福城」，就是四期教育與靈性生態理念的實踐平台，象徵著從經典走入社會、從智慧走向利益眾生的道路。並請大家持續念佛持咒，多吃素，多布施，以慈悲做為生命的核心力道。

《圖說》功德主依序將銘版投入金佛殿8根華嚴經柱中。〈靈鷲山佛教教團提供〉

靈鷲山華嚴法會開啟與全山法師共修的智慧之路，也是感恩長期護持道場功德主們的莊嚴勝會。法會期間共誦《華嚴經》，將功德回向給所有參與者與其家人健康平安、福慧增長，並祈願地球平安、生命和諧。

昨日一早，金佛殿外山風清涼，參與今年裝臟的功德主依序寫下對自己與家人的祈願，這些字句在冬陽下閃動，彷彿每個願心都被傳送到佛國願景中，每個名字、每次觀想，都像綻放出點點心光，讓這座華嚴聖山在動盪世界裡，成為更多人心中的平安之地。

《圖說》華嚴經柱裝臟大典法儀圓滿後，靈鷲山大康法師慈悲開示。〈靈鷲山佛教教團提供〉

金佛殿內8根紅銅鑄造的經柱浮刻華嚴經文，體現著整部《華嚴經》圓融無盡的法界。當每一位功德主誠心拿著刻名銘版投入經柱，那一刻，象徵受到殿中三尊金佛、百八觀音與立體華嚴壇城的加持，也意味將生命納入智慧法海，對佛弟子而言意義非凡。