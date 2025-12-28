凝聚友善能量 「RUN伴TAIWAN 2025友愛智者 社區相伴」 大安森林公園盛大登場

RUN伴TAIWAN 2025 台北大會師，今年度全台累積逾 3,500 人參與，呼籲社會關注失智議題、共築友善陪伴環境。（圖/主辦單位提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 隨著超高齡社會來臨，失智症已成為國際與台灣的重要公共議題。由社團法人台灣居家服務策略聯盟(簡稱居盟)及社團法人愛福家協會共同主辦的年度陪伴公益行動——「RUN伴TAIWAN 2025－友愛智者，社區相伴」台北大會師，於 27日在大安森林公園兒童小舞台 盛大舉行，邀請民眾以實際行動支持失智友善社會的建立。

RUN 伴源自日本「RUN TOMO-ROW（ランとも）」行動，意指「朋友、陪伴」，2016年由居盟理事長涂心寧親赴日本沖繩接捧引進台灣，並於2017年起在全台各地推動辦理。RUN 伴不被定位為一般路跑活動，而是一場友愛的傳遞行動，象徵如馬拉松般持續前行的堅韌精神，透過伴走行動結合社區力量，創造失智者與社會大眾自然相遇與交流的機會，讓未曾接觸失智症的民眾，理解失智者是社區中共同生活的重要鄰居，並落實溫馨陪伴、愛與關懷的核心照顧價值。

主辦單位與貴賓共同響應陪伴行動，呼籲社會關注失智議題，攜手打造友善、有支持的生活環境。（圖/主辦單位提供）

活動開幕式，由主辦單位代表與多位貴賓蒞臨致詞，包括台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧、衛生福利部長期照顧司吳希文副司長、新北市衛生局陳潤秋局長、基隆市衛生局張賢政局長、阿瘦實業股份有限公司郭欣怡總經理，以及台北長智扶輪社巫奉約下任社長，共同強調陪伴行動不僅是一步一腳印的行走，更是串聯家庭、社區與社會資源的重要力量。

其中，涂心寧理事長表示，RUN 伴行動邁入第九年，陪伴已逐步翻轉社會對失智症的誤解。她強調與失智者相處時「不要對失智者考試」，不需反覆詢問「我是誰」，而應主動告知自己的名字，也不必追問過去記憶，而是將對話聚焦於未來，以尊重與陪伴取代考驗與壓力。涂理事長指出，只要社會整體態度開始改變，失智者的生活品質也將隨之提升。致詞最後，她感謝全台各縣市夥伴與居盟會員的投入，並期盼未來持續凝聚象徵陪伴的「橘色力量」，讓失智友善行動在台灣不斷擴散，成為社會的日常。

作為第九屆 RUN 伴活動的重頭戲 ，本次伴走行動延續多年累積的成果， 吸引來自全台各地的參加者共襄盛舉，今年度全台共舉辦20場，已累積超過3,500名民眾參與，讓陪伴的足跡成為社會溫度的象徵。

在陪伴同行的過程中，智者與家人一步一腳印走在社區中，提醒社會大眾以理解取代標籤、以關懷取代忽視，讓失智友善成為每個人都能參與的行動。（圖/主辦單位提供）

活動現場同步設置多元互動攤位，阿瘦集團提供足壓量測與步行觀念分享，提醒民眾重視行走安全與足部健康；長智扶輪社則規劃腦年齡檢測體驗，協助民眾了解大腦健康狀況，提升對失智預防與早期關注的認識；盤古銀髮股份有限公司帶來失智症 VR 體驗，透過第一人稱視角模擬失智者的日常處境，讓大眾實際感受失智症帶來的影響，促進理解並減少照顧落差；真杏府國際有限公司則提供產品試飲，分享日常營養補給與健康照顧概念，陪伴民眾從生活細節關注健康，展現企業與社團攜手推動友善社區的行動力。

本次活動由社團法人台灣居家服務策略聯盟及社團法人愛福家協會主辦，除中央與地方單位、民意代表及在地里長到場支持外，來自全台各地的社福與長照單位亦共襄盛舉，包括基隆市衛生局及基隆市長期照顧服務管理所、財團法人伊甸社會福利基金會、旭登長照體系、福氣銀髮事業有限公司、財團法人新竹市杜華神父社會福利基金會、蘭平長照社團法人、社團法人臺中市紅十字會、財團法人老五老基金會、社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會、財團法人雲林縣私立同仁仁愛之家、財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會、新動能社會工作師事務所、財團法人台南YMCA社福基金會、社團法人高雄市台灣受恩社區關懷協會、有限責任臺灣第二照顧服務勞動合作社、社團法人宜蘭縣社區照顧促進會、社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會、財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會等，共同以行動支持 RUN伴。



居盟表示，未來將持續推動陪伴行動，深化社區連結，讓陪伴成為溫暖社會的日常。