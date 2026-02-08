【互傳媒／記者 蘇彩娥／新竹 報導】為凝聚同仁向心力，感謝長期支持郵政業務的大宗客戶，並關懷在地公益團體，新竹郵局於7日下午3時40分，假新竹大遠百威秀影城舉辦「冠軍之路」電影欣賞活動，邀請貴賓、郵局同仁及新竹家扶中心一同參與，透過觀影交流，共同感受台灣棒球奮戰不懈的熱血精神與團隊力量，現場互動熱絡，氣氛溫馨愉快。

▲凝聚團隊向心力兼顧公益關懷，新竹郵局邀客戶觀賞《冠軍之路》傳遞熱血精神。

新竹郵局局長沈佛龍表示，電影《冠軍之路》充分展現團隊成員努力不懈、永不放棄的精神，深具啟發意義。期盼藉由電影所傳遞的團隊合作與奮鬥精神，激勵同仁提升展業士氣，持續鞏固既有客戶、積極開發新客源，並透過小組合作與經驗交流，凝聚團隊共識、提升整體經營績效。同時也提醒同仁與民眾重視防詐騙觀念，善用郵政安全金融服務，共同守護自身與家人的財務安全。

新竹郵局指出，透過此次電影欣賞活動，不僅在輕鬆愉快的氛圍中深化與客戶之間的情誼與合作關係，也藉由邀請新竹家扶中心共襄盛舉，實踐郵局長期關懷弱勢、回饋社會的核心價值。活動現場亦適時融入防詐騙宣導，提醒與會來賓提高警覺，防範各類詐騙手法，攜手守護財產安全。

活動尾聲，新竹郵局特別準備郵局精美「波波鴿茄芷袋零錢包」及喜氣紅包袋致贈與會來賓，並結合防詐資訊一併宣導，提前送上新年祝福，在溫馨歡樂的氣氛中，為該次活動畫下圓滿句點。