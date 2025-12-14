凝聚團隊士氣 桃園警友舉辦友誼籃球賽

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

為紓解桃園警分局同警員工作辛勞，凝聚團隊士氣，桃園警友辦事處簡寶鋐主任、中路警友站羅惠伶站長與龍安警友站簡廉哲站長今（14）日共同舉辦籃球賽，場面熱絡。

籃球賽於今日下午在桃園世閎國際球館登場，桃園警分局9個派出所、交通中隊及分局本部都組隊參加，另中路、龍安警友站也聯合共組1隊，共有12支隊伍相互競技參加爭取冠軍，本次比賽前三名將獲頒獎勵金及獎狀。

桃園警分局副分局長王智瑋表示，感謝警友夥伴對於所有警察同仁的關懷與鼓勵，同仁面對各式各樣狀況承受極大壓力，透過運動健身等活動，使同仁身心獲得平衡，是最佳的紓壓管道，非常感謝所有警友夥伴以最熱忱積極的方式舉辦運動賽事，為同仁提供紓壓又促進交流的機會。

桃園警友會舉辦友誼籃球賽（桃園警分局提供）

