凝聚夜市經濟轉型升級共識 游淑貞6/26辦座談會 13

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為持續傾聽基層聲音、凝聚地方發展共識，國民黨花蓮縣長參選人游淑貞今（10）日宣布，將於6月26日舉辦「夜市攤商座談會」。游淑貞表示，活動將廣邀花蓮各夜市攤商及關心地方發展的鄉親朋友齊聚一堂，透過面對面、零距離的相互交流，以深入了解攤商的經營現況與實際需求，共同為花蓮的夜市經濟與庶民產業尋找發展新方向。

「夜市不只是販售美食與商品的場所，更是花蓮最具人情味、最能展現城市活力的庶民經濟現場。」游淑貞表示，每一位攤商背後都代表著一個家庭的生計，也承載著許多在地文化與生活記憶。然而，面對近年消費型態改變、觀光市場競爭加劇以及整體經濟環境的波動，許多攤商正面臨不同程度的經營挑戰。她認為，就因如此，現在更需要有人真正走進基層、彎下腰來，傾聽第一線最真實的心聲。

廣告 廣告

游淑貞指出，自投入公共服務以來，她始終堅信「好的政策必須參研基層的聲音」，為了建構最貼近民意的施政藍圖，她近期已陸續舉辦多場次觀光產業座談會、教育議題座談會及環境永續交流活動，同時更展開多場專家請益之旅。她盼透過不同產業、不同世代的深度對話，廣泛蒐集地方發展意見，讓未來的政策規劃更具備溫度與執行力。

游淑貞直言，對於舉辦座談會的核心在於，夜市經濟是花蓮觀光產業鏈中不可或缺的重要一環。遊客來到花蓮，除了欣賞好山好水，最期待的就是透過夜市體驗在地特色美食與人情味。因此，「改善夜市環境」、「提升攤商品牌能見度」、「強化青年創業支持」以及「創造多元夜間經濟活動」，都將是未來推動夜市轉型升級的關鍵課題。

游淑貞強調，她期待透過這一次次的對話，將鄉親最真實的需求轉化為具體可行的政策政見，讓花蓮不僅擁有享譽國際的美麗山海，更能打造一個充滿活力、充滿機會的庶民經濟環境。歡迎所有花蓮夜市攤商與關心地方發展的鄉親踴躍參與，一同為花蓮的在地經濟發聲。

照片來源：游淑貞臉書

更多CNEWS匯流新聞網報導：

馬太鞍溪暴漲困工地主任逾16小時 林保署、消防局凌晨完成搜救

中午來開匯／批鄭麗文認知過於天真 邱垂正直言：中共認「支持中華民國」也是台獨範疇

【文章轉載請註明出處】