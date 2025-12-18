凝聚家園力量 臺南環保局頒獎表揚環保志義工





臺南市政府環保局18日於虹韻文創中心舉辦「114年臺南市環保績優表揚頒獎典禮」，今年頒發12個獎項，向長期投入環境保育的志義工、民間企業、學校及團體致上誠摯謝意，現場超過200位得獎者出席領獎。

今年共有5位年逾九旬的長青環保志義工親臨受獎，市府副秘書長殷世熙表示，許多志義工長輩們為了環境不辭辛勞地付出，能有這些志工為環境盡心盡力，是環境永續發展中不可或缺的力量，也是臺南的福氣。

市長黃偉哲指出，臺南目前有614隊、超過2萬6千名環保志義工，平日協助社區清掃、維護環境，並在各地推動環境教育，是城市穩定向前的重要支柱。尤其今年颱風重創南市，感謝志工們第一時間投入協助，陪伴臺南度過最艱困的時刻。他也期盼更多市民加入環保志願服務，共同打造永續城市。

環保局代理局長許仁澤感謝志義工、環教志工、企業及學校一年來的努力，使臺南環保績效長年名列前茅。他期望在大家攜手下，持續朝永續與淨零目標邁進。

今年表揚對象包括：12名長青志工、115名績優環保志義工、10名績優環教志工、23區績優環保志義工中隊、13隊績優水環境守護志工隊，以及8隊榮獲金水獎的水質監測隊伍；同時頒獎給本市2間獲臺美生態學校綠旗認證的學校、9間銀牌認證學校、9個推動環境教育績優單位，以及59家響應綠色消費的綠色採購績優企業，並為2隊新成立的水環境守護志工隊授旗，感謝所有單位一整年的付出與努力。

