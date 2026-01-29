凝聚「2026臺東博覽會」共識 台東縣中小學校長會議鹿野登場

▲臺東縣114學年度第2學期國民中小學校長會議，今日在鹿鳴溫泉酒店辦理，邀集全縣中小學校長共同參與。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣114學年度第2學期國民中小學校長會議，今(29)日在鹿鳴溫泉酒店辦理，邀集全縣中小學校長共同參與，上午進行教育政策研討，下午則安排全縣校長則前往龍田國小第二營區進行面山學校體驗。縣府除了感謝岩灣國小李怡宏校長、初鹿國小黃潮源校長及東成國小溫文龍校長，三位退休校長對教育的無私奉獻，也期勉教育團隊透過戶外體驗強化互信與合作，共同為「2026臺東博覽會」的教育願景凝聚共識。

▲全縣校長則前往龍田國小第二營區進行面山學校體驗。

上午議程聚焦於「2026臺東博覽會」的共創規劃，特別是「臺東棒球展」與「教育博覽會」，目標在整合教育資源與棒球文化特色，更需要學校共力，一起共創博覽會亮點。縣府教育處長蔡美瑤在致詞時強調，校長是帶動校務發展的領航員，除了落實教學方針，也應提升校園風險管理意識。會中同時由蔡處長代表饒慶鈴縣長頒發紀念品予退休校長，感念校長們多年來帶領團隊守護學生成長。

下午的面山學校體驗活動於龍田第二營區展開，蔡美瑤處長表示，臺東縣自106年起積極推動面山教育，展現縣府長期著力於「真實體驗，讓學習更深入」的教育理念，面山教育核心在於引導孩子從課本走向自然，落實「親山、愛山、敬山」的環境價值；在山野的探索體驗過程中，不僅能磨練孩子的品格與韌性，更能培養其獨立思考、勇於踏入未知領域的開拓精神，並透過團隊的合作學習，讓孩子體悟團結共好的教育價值。

在專業講師帶領下，校長們分組參與多項探索課程，在高空項目中嘗試挑戰「高空獨木橋」、「漫步在雲端」與「斷橋」；在低空項目則透過「賞鯨船」與「隔島作戰」等環節，練習如何溝通與互助。

教育處指出，臺東的山林是得天獨厚的教育場域，面山活動不只是體力的挑戰，更重要的是讓大家在合作過程中建立信任感。當行政團隊面對困難時，若能像在體驗活動中那樣目標一致、群策群力，就能形成強大的支持網絡，透過實踐產生的團隊默契與敏銳觀察力，將成為推動臺東教育最紮實的力量。

饒慶鈴縣長期盼透過這次結合研討與實務體驗的會議，能增進各校間的連繫與情感。希望校長們將今日活動中獲得的團隊共識與熱誠帶回校園，在務實的校務經營中持續精進，與縣府攜手為臺東孩子營造更優質的學習環境。