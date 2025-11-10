凝視島嶼信仰與人文之詩意風景 修平科大吳綉華老師攝影展

《Echoes of Lanka｜蘭卡迴聲》攝影展，吳綉華老師分享創作理念。（圖/修平科技大學）





修平科技大學數位媒體設計系吳綉華老師推出個人攝影展《Echoes of Lanka｜蘭卡迴聲》，以影像探索南亞島國斯里蘭卡的信仰、生活與人文之美。展覽由臺灣太陽餅博物館（全安堂）策畫，即日至11月29日止，每日上午10時至下午4時開放參觀，開幕式於11月8日（星期六）下午1時舉行。

開幕式出席貴賓包括臺中市攝影學會及臺中市藝術創作協會代表、大漢技術學院前校長、國立臺東專科學校前校長姚國山教授、修平科大前學務長王正松賢伉儷，以及眾多數媒系學生、系友與攝影愛好者到場支持。各界藝術同好齊聚一堂，共同欣賞吳綉華老師鏡頭下的詩意影像，現場交流熱絡，充滿人文藝術氛圍。

在《蘭卡迴聲》系列作品中，吳老師以細膩的鏡頭語言，凝視這片土地的日常節奏，捕捉多元宗教與生活樣貌的交錯，呈現人與自然間溫潤而深刻的對話。影像題材涵蓋廟宇祭儀、傳統市集、農村生活與節慶遊行，光影構圖流露出島嶼的純淨、虔誠與生命韌性，帶領觀者思索信仰與現代共存的意涵。

吳綉華老師長期關注文化影像與人文美學的交會，以攝影作為觀照世界的語言。她現為臺中市攝影學會、中堅攝影學會、中國攝影學會及彰化縣攝影學會之碩學會士，並榮獲中堅及彰化縣攝影學會博學會士榮銜。其作品多次參與國內外展覽，以「靜觀與詩性」的視覺風格著稱。

此次展覽於具百年歷史的全安堂（臺灣太陽餅博物館）舉辦，老建築的人文氛圍與影像藝術相互輝映，營造出跨越文化與時間的藝術對話空間。《蘭卡迴聲》不僅是一場視覺的饗宴，更是一場與信仰、人性與美的深層對話。

