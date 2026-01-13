凡事不戰而勝！「4星座」運勢旺炸、磁場大爆發 魅力變通行證

記者鄭玉如／台北報導

步入1月中旬，星象水元素能量擴張。塔羅牌老師艾菲爾指出，本周4星座迎來磁場高頻爆發，進入「心靈顯化期」，魅力大增，人際與職場運勢同步走旺。（示意圖／PIXABAY）

步入1月中旬，隨著星象中水元素能量的擴張，空氣中彷彿流動著難以言喻的電磁波。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，本周4星座的個人磁場將迎來高頻爆發，由內而外散發生命張力，這是一段珍貴的「心靈顯化期」，他們的魅力將化作無形的通行證，面對人際關係與職場都變得順利。

▎天蠍座

天蠍座的魅力來自「冷靜與熱烈」的矛盾共生，他們不需要在人群中喧嘩，僅是安靜地坐在角落，如深海般不可測的氣場，足以讓旁人感到強烈的存在感。當眾人議論紛紛時，天蠍冷靜的一句點評，透徹的眼神與堅定的語氣，使異性或貴人感到佩服。

天蠍擁有「主場優勢」，越是保持神秘，別人就越好奇。在本周的社交場合，適合穿著深色系或剪裁俐落的服飾，加劇「禁欲系」的吸引力，更會發現平日裡難以接近的大人物，被天蠍身上不卑不亢的氣質所吸引，進而主動垂青，這份磁場帶來桃花與掌控全域的威信。

▎金牛座

金牛座受惠於對宮能量的強力共振，本周的魅力展現出一種前所未有的「通透感」。平時或許習慣隱藏在穩重的外殼下，但近期彷彿受到星光洗禮，整個人散發出溫潤如玉的光澤。例如在感到社交恐懼的聚會中，發現自己能流暢地表達價值觀，在人際互動中顯得格外耀眼。

這是一種「找回自我」的過程，當金牛不再擔心別人的評價，包容力反而成為最強大磁鐵，吸引到渴望穩定與質感的人，甚至被金牛對生活的品味與堅持所折服。無論商務談判或約會，只要直視對方的眼睛，展現真誠的一面，將能贏得所有人的信任與愛慕。

▎巨蟹座

巨蟹座本周的魅力是一場無聲的「溫柔攻勢」，他們與生俱來的情感共鳴能力被放大到極致，成為他人眼中最溫暖的避風港。例如對細節的察覺，當同事感到挫折時，巨蟹會遞上一杯溫咖啡；或是伴侶情緒低落時，給予默契擁抱，讓身邊的人產生強烈的依賴感與信任。

這不僅是情感的交流，更是一種高級的社交手腕，因為擁有資源的貴人，往往最抵擋不住純粹且柔軟的善意。巨蟹會發現，原本卡關的事務，因為人情溫度而獲得破格的協助。這段時間，他們的眼神中帶有一種母性或保護者的光輝，在異性眼中具有極強的殺傷力，不戰而勝。

▎雙魚座

雙魚座在本周將以「天才型藝術家」的姿態驚豔全場。彗星近日點的能量，似乎與他們的直覺產生神秘連結，注入源源不絕的靈感。雙魚的魅力不再局限於性格，而是透過「才華」爆發式展現，例如某次提案或公開表達的時刻，隨口而出的一個構思，或是對問題的獨到見解，會讓現場的人感受到一種「靈魂的震撼」。

雙魚在未來幾天，非常適合參加各類創作、演講或表演活動，神采奕奕、靈氣逼人的狀態，會吸引到層次極高的追隨者與合作夥伴。不要害怕自己的想法太過天馬行空，此刻他們正處於「天人合一」的狀態，每一分特立獨行，在別人眼中都是最迷人的神秘光環。

