凡士林也有台灣製！她曬農會特別版 日網友：想用看看

天氣轉冷，凡士林能在肌膚表面形成鎖水保護膜，緩解乾燥、龜裂與冬季搔癢等問題，成為不少民眾冬季保養皮膚的必備品，近日有網友分享，台灣農會有販售台灣製的凡士林，相關貼文引發討論，不少網友直呼以後都去農會補貨，甚至還引來日本網友關注喊「想用看看！」

一名網友昨在社群平台Threads上分享，台灣農會真的很讚，沒想到台灣也有製造凡士林，在台南善化農會的超市買了一瓶，價格親民一罐100公克只要49元，仔細看包裝發現是屏東縣南州地區農會生產的，裡面還有加蓮霧花萃取物，聞起來有點淡淡的香氣。

貼文累計14萬人瀏覽，不少網友留言「沒想到台灣農會有賣凡士林」、「台灣農會裡頭真的有很多很棒的東西」、「以後都改去農會補貨了」、「想到台灣竟然也有產凡士林」、「這必須高調，推一下正港台灣貨」、「好實用的資訊」，甚至還吸引日本網友留言「我想用看看！」

另有網友分享，除了屏東縣農會有出蓮霧花萃凡士林，宜蘭冬山鄉農會則有柚香精油的凡士林，大家可以去不同農會挖寶。

