凡士林妙用多 不只能塗傷口 藥師揭4大禁忌恐惡化

許多人家中都有常備藥品，也會準備一罐凡士林，以備不時之需。郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲提醒，凡士林功能多元，不僅能用於美容及傷口照料，也可當潤滑劑使用，但要小心4大禁忌，避免造成皮膚問題加劇。

陳佳玲近期在臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」發文分享，凡士林是非常便宜且多用途的產品，一瓶幾十塊就能買到，核心功能是「封閉性保濕」，也就是在皮膚表面形成一層保護膜，鎖住水分並隔絕外界髒空氣與細菌。

凡士林用途廣泛，美容保養上不只可以加強保濕；還能做染髮隔離劑，防止染髮劑沾染皮膚；另外塗過凡士林後再噴香水，味道會更持久；若是拿凡士林混合海鹽，還可以自製磨砂膏。

陳佳玲指出，凡士林對傷口也有一定效用，像輕微割傷或擦傷，清潔後塗上一層凡士林，但滲出期及感染性傷口不建議使用；感冒鼻子脫皮塗抹後能舒緩刺痛感；能舒緩嬰兒尿布疹，隔絕尿液和糞便對皮膚的刺激；可塗抹腳後跟避免摩擦長水泡。

另外，衣服或包包的拉鍊卡住時，塗抹凡士林能助拉鍊恢復滑順，同理戒指拔不下來，塗抹凡士林也能潤滑幫助取下。

不過陳佳玲也列出凡士林有4大禁忌，提醒民眾留意：

1.剛燙傷時不可用：凡士林會封住熱氣，導致傷勢加重。

2.大油肌/易長痘痘者：凡士林使用後可能會堵塞毛孔，讓膚況惡化。

3.不要與乳膠保險套並用：凡士林是油性物質，會腐蝕乳膠害保險套破裂。

4.只會鎖水不會補水：使用凡士林前建議先拍化妝水或乳液補水。

