凡士林超萬用！護膚、護理、居家通通可 藥師提醒4禁忌
家家戶戶都有一罐「萬能的」凡士林，郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲說明，凡士林可用於美容與護膚保養、日常急救與護理以及居家妙用，具備多項功能，她同時也提醒凡士林功能為封閉性保濕，並提醒有4大禁忌。
陳佳玲近期於臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」指出，凡士林是一種非常便宜且多用途的產品，1瓶幾十元就能買到，核心功能是「封閉性保濕」，也就是在皮膚表面形成一層保護膜，鎖住水分並隔絕外界髒空氣與細菌。陳佳伶說明，凡士林用途相當廣，不僅可美容與護膚保養上，日常急救與護理更是少不了它。
針對美容與護膚保養，陳佳玲說明，「加強保濕」睡前在乾燥的腳後跟、手肘或膝蓋塗上厚厚一層凡士林，穿上襪子或戴上手套睡覺，隔天皮膚會變得非常軟嫩；「自製磨砂膏」將凡士林混合海鹽，可當成去角質膏使用；「溫和卸妝」急用時可以用來卸除眼妝或唇妝，塗抹後輕輕按摩即可溶解。
「染髮隔離劑」染髮時，先在髮際線、耳朵和脖子上塗一層凡士林，可以防止染髮劑沾染皮膚，染完後一擦就乾淨了；「讓香水更持久」在噴香水之前，先在手腕或耳後塗一點凡士林，油脂可以幫助抓住香味分子，延長香味時間。
至於日常急救與護理，「感冒鼻子脫皮」擤鼻涕導致鼻子周圍紅腫脫皮時，塗抹凡士林可以有效舒緩刺痛感；「保護細小傷口」對於輕微的割傷或擦傷，清潔後塗上一層凡士林，可以止血並形成防水保護膜，加速癒合並減少留疤的機會，但滲出期或感染性傷口不建議使用；「防磨腳」穿新鞋時，在容易磨腳的腳後跟或腳趾塗上一點凡士林，可以減少皮膚與鞋子的摩擦，預防起水泡；「舒緩尿布疹」對於嬰兒的紅屁股，清潔後塗抹凡士林可以隔絕尿液和糞便對皮膚的刺激。
至於生活居家妙用，「潤滑拉鍊與各種卡住的物品」衣服或包包的拉鍊卡住時，用棉花棒沾一點凡士林塗在拉鍊齒上，就能恢復滑順；「取下卡住的戒指」戒指拔不下來時，塗抹凡士林潤滑手指即可輕鬆取下。
不過凡士林也有4個使用禁忌，「剛燙傷時不可用」燙傷的第一時間需要散熱，凡士林會封住熱氣，導致燙傷加重；「大油肌或易長痘痘者慎用」凡士林封閉性強，若清潔不當或油脂分泌旺盛，塗在臉上可能會堵塞毛孔，導致粉刺或痘痘惡化；「不要與乳膠保險套並用」凡士林是油性物質，會腐蝕乳膠，導致保險套破裂。請改用性行為專用的水性潤滑液；「不補水只鎖水」凡士林本身沒有水分。如果在極度乾燥的皮膚上單擦凡士林效果有限，建議先拍化妝水或乳液補水後，再擦凡士林鎖水。
