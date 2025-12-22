凡士林11項實用功能曝 藥師揭4禁忌：別跟乳膠保險套並用

（示意圖與本文無關／Pixabay）

有不少民眾家中會備有凡士林，大多數人只知道凡士林可以保濕，其實它還有超多妙用！陳佳玲藥師透過臉書粉絲專頁「藥玩家-玲玲藥師」分享，凡士林核心功能在於「封閉性保濕」，能在皮膚表面形成保護膜，鎖住水分並隔絕外界髒污與細菌；她也指出，凡士林價格親民、用途廣泛，更整理出11項實用功能及4種情形應避免使用。

【美容與護膚保養】

1.加強保濕：睡前在乾燥的腳後跟、手肘或膝蓋塗上厚厚一層凡士林，穿上襪子或戴上手套睡覺，隔天皮膚會變得非常軟嫩。

2.自製磨砂膏：將凡士林混合「海鹽」，可以當去角質膏使用。

3.讓香水更持久：在噴香水之前，先在手腕或耳後塗一點凡士林，油脂可以幫助抓住香味分子，延長香味時間。

4.染髮隔離劑：染髮時，先在髮際線、耳朵和脖子上塗一層凡士林，可以防止染髮劑沾染皮膚，染完後一擦就乾淨了。

5.溫和卸妝：急用時可以用來卸除眼妝或唇妝，塗抹後輕輕按摩即可溶解。

【日常急救與護理】

1.保護細小傷口：對於輕微的割傷或擦傷，清潔後塗上一層凡士林，可以止血並形成防水保護膜，加速癒合並減少留疤的機會（滲出期／感染性傷口不建議使用）。

2.預防摩擦（防磨腳）：穿新鞋時，在容易磨腳的腳後跟或腳趾塗上一點凡士林，可以減少皮膚與鞋子的摩擦，預防起水泡。

3.舒緩尿布疹：對於嬰兒的紅屁股，清潔後塗抹凡士林可以隔絕尿液和糞便對皮膚的刺激。

4.感冒鼻子脫皮：擤鼻涕導致鼻子周圍紅腫脫皮時，塗抹凡士林可以有效舒緩刺痛感。

【生活居家妙用】

1.潤滑拉鍊與各種卡住的物品：衣服或包包的拉鍊卡住時，用棉花棒沾一點凡士林塗在拉鍊齒上，就能恢復滑順。

2.取下卡住的戒指：戒指拔不下來時，塗抹凡士林潤滑手指即可輕鬆取下。

【凡士林使用禁忌】

1.剛燙傷時不可用：燙傷的第一時間需要散熱，凡士林會封住熱氣，導致燙傷加重。

2.大油肌／易長痘痘者慎用：凡士林封閉性強，若清潔不當或油脂分泌旺盛，塗在臉上可能會堵塞毛孔，導致粉刺或痘痘惡化。

3.不要與乳膠保險套並用：凡士林是油性物質，會腐蝕乳膠，導致保險套破裂。請改用性行為專用的水性潤滑液。

4.不「補水」只「鎖水」：凡士林本身沒有水分。如果在極度乾燥的皮膚上單擦凡士林效果有限，建議先拍化妝水或乳液補水後，再擦凡士林鎖水。

