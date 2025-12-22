凡士林11項實用功能曝 藥師揭4禁忌：別跟乳膠保險套並用
有不少民眾家中會備有凡士林，大多數人只知道凡士林可以保濕，其實它還有超多妙用！陳佳玲藥師透過臉書粉絲專頁「藥玩家-玲玲藥師」分享，凡士林核心功能在於「封閉性保濕」，能在皮膚表面形成保護膜，鎖住水分並隔絕外界髒污與細菌；她也指出，凡士林價格親民、用途廣泛，更整理出11項實用功能及4種情形應避免使用。
【美容與護膚保養】
1.加強保濕：睡前在乾燥的腳後跟、手肘或膝蓋塗上厚厚一層凡士林，穿上襪子或戴上手套睡覺，隔天皮膚會變得非常軟嫩。
2.自製磨砂膏：將凡士林混合「海鹽」，可以當去角質膏使用。
3.讓香水更持久：在噴香水之前，先在手腕或耳後塗一點凡士林，油脂可以幫助抓住香味分子，延長香味時間。
4.染髮隔離劑：染髮時，先在髮際線、耳朵和脖子上塗一層凡士林，可以防止染髮劑沾染皮膚，染完後一擦就乾淨了。
5.溫和卸妝：急用時可以用來卸除眼妝或唇妝，塗抹後輕輕按摩即可溶解。
【日常急救與護理】
1.保護細小傷口：對於輕微的割傷或擦傷，清潔後塗上一層凡士林，可以止血並形成防水保護膜，加速癒合並減少留疤的機會（滲出期／感染性傷口不建議使用）。
2.預防摩擦（防磨腳）：穿新鞋時，在容易磨腳的腳後跟或腳趾塗上一點凡士林，可以減少皮膚與鞋子的摩擦，預防起水泡。
3.舒緩尿布疹：對於嬰兒的紅屁股，清潔後塗抹凡士林可以隔絕尿液和糞便對皮膚的刺激。
4.感冒鼻子脫皮：擤鼻涕導致鼻子周圍紅腫脫皮時，塗抹凡士林可以有效舒緩刺痛感。
【生活居家妙用】
1.潤滑拉鍊與各種卡住的物品：衣服或包包的拉鍊卡住時，用棉花棒沾一點凡士林塗在拉鍊齒上，就能恢復滑順。
2.取下卡住的戒指：戒指拔不下來時，塗抹凡士林潤滑手指即可輕鬆取下。
【凡士林使用禁忌】
1.剛燙傷時不可用：燙傷的第一時間需要散熱，凡士林會封住熱氣，導致燙傷加重。
2.大油肌／易長痘痘者慎用：凡士林封閉性強，若清潔不當或油脂分泌旺盛，塗在臉上可能會堵塞毛孔，導致粉刺或痘痘惡化。
3.不要與乳膠保險套並用：凡士林是油性物質，會腐蝕乳膠，導致保險套破裂。請改用性行為專用的水性潤滑液。
4.不「補水」只「鎖水」：凡士林本身沒有水分。如果在極度乾燥的皮膚上單擦凡士林效果有限，建議先拍化妝水或乳液補水後，再擦凡士林鎖水。
看更多 CTWANT 文章
犯案前一天戶頭僅剩39元！張文帳戶乾淨單純 母每季匯3萬
林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐 業者道歉了
不當餓死鬼！ 張文縱火前悠哉坐超商喝豆漿
其他人也在看
陳喬恩46歲重現「東方不敗」仙氣！凍齡13年都沒變 網驚嘆：吃了防腐劑嗎？
陳喬恩近日在社群平台分享新劇古裝造型，一襲粉色長衣、披著飄逸長髮，整體氛圍清雅飄逸，讓網友想起她13年前飾演的「東方不敗」。照片中的她狀態亮眼，皮膚緊緻透亮、額頭與蘋果肌飽滿，整體氣色極佳。許多網友驚訝她今年已經46歲，忍不住留言「保養得太猛」、「完全看不出年齡」。姊妹淘 ・ 2 週前 ・ 4
狐臭冬天反而更臭？醫揭「狐臭源頭」 一次看懂治療選擇
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】許多有狐臭（腋下異味）的人以為只要熬過夏天，冬天氣溫降低、汗量變少，加上穿著厚重大衣就能「遮掩」異味，問題就會自然淡化。奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師詹易儒表示，狐臭（腋下異味）的真正成因源於大汗腺（頂漿腺）的分泌物，經接觸皮膚表面的細菌分解後而產生的特殊氣味，並不是靠衣物就能掩蓋，反而因為長時間被厚重的大衣、毛衣、內搭層層包住，就像幫腋下蓋了一層「保鮮膜」，空氣不流通，異味更容易「加厚」！ 手術治療最根本 處理汗腺效果最為持久 狐臭治療的核心在於「減少大汗腺的功能或數量」。目前主流改善方式包括手術、清新微波熱能止汗術及肉毒桿菌素注射，醫師會根據病人的症狀嚴重度、生活型態、恢復期接受度與效果持續度，量身打造最適合的方案，協助病人真正擺脫長期困擾。 詹易儒醫師指出，針對中度至重度狐臭，手術仍是效果明顯且持久的選擇。傳統手術做法是在腋下開一個切口將大汗腺移除，大幅降低異味來源。現在則可用螺旋刮刀輔助，切口小，恢復期縮短。多數病人非常滿意其效果，但因屬侵入式治療，術後仍須接受短暫的腫脹、瘀青或疤痕的風險，較適合能接受恢復期、長效改善的病人。 清新微波治療健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
投資漂亮迎接2026！買小棕瓶送小棕娃、DG紅絲絨禮盒給足保養儀式感
保養禮盒推薦！等待年終就是有理由送自己禮物～美美迎新年！即將迎接2026，投資漂亮絕對是回報率最高的選擇！造咖 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2025秋冬必收「奶杏腮紅」色號推薦！自然白裡透紅感太嫩、這款韓系打亮腮紅盤必收！
2025 秋冬必收的「奶杏腮紅」色號正夯！介於奶茶與裸杏之間的柔霧色調，溫柔中帶點高級感，不挑膚色、日常又超顯氣質。這類腮紅多半融合奶咖、杏桃與微玫瑰調，上臉能自然提亮血色，營造乾淨又帶暖意的秋冬氛圍感。無論是上班、約會還是日常清透妝，都能輕鬆駕馭、完全不怕失手。以下精選多款 2025 秋冬「奶杏腮紅」推薦，從質地到實際上臉效果一次整理好，幫你找到最襯膚、最能提升精緻度的溫柔色號。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 92
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 84
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 258
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 21
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 229
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 3
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
「5種最耐餓食物」曝！研究：第一名是白麵包的3倍
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 2 小時前 ・ 1
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
孤狼戰爭！張文「5度變裝」飯店淪補給站囤35汽油彈 警：他原計畫續戰
1219 北捷隨機恐攻案造成 4 死 11 傷，隨案情深入，嫌犯張文（27歲）展現出的犯罪專業度令辦案人員不寒而慄。警方在搜索張文投宿的商旅後發現，現場宛如一座小型「移動火藥庫」，不僅囤積了 35 顆汽油彈與 24 顆煙霧彈，更查獲整套用於逃脫的「變裝裝備」。警方研判，張文並非單純尋死，而是計畫透過 5 次變裝混入人群，並在首波攻擊後返回補給，發動更大規模的「第二波殺戮」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 59
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 62