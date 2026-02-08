《凡爾賽玫瑰》少女漫畫始祖 明起快閃店喚醒回憶

記者李佩玲／臺北報導

全球累計銷量超過2300萬冊，少女漫畫始祖的經典鉅作《凡爾賽玫瑰》快閃店將於明日起至3月22日在新光三越臺北南西店一館登場，現場除推出超過70款全新限定周邊商品外，更打造4大拍照打卡點重現作品經典畫面，喚醒粉絲滿滿回憶。

為讓粉絲們一秒進入劇情，快閃店推出4大拍照打卡點，其中首推奧斯卡身著軍裝與瑪麗皇后並肩而立的「紅白玫瑰合影牆」；另外，還有完整呈現背後總會出現玫瑰的瑪麗皇后、眼睛像鑽石閃閃發光的奧斯卡、深情的安德烈及伯爵漢斯等人的「4大主角相框」；在時代洪流中彼此牽絆的4位角色「主視覺牆」；一整排精選多幅原作畫面的「經典原畫廊」，從宮廷舞會、軍服英姿到革命動盪前夕的眼神刻畫，還原了細膩又充滿力量的美學，彷彿再次將粉絲們拉回劇情中。

快閃店也推出超過70款全新限定周邊商品，如造型典雅的「角色鑰匙圈」、6款劇照「盲抽徽章」、4大角色主題「ID 卡套」、集結多個知名場面的「盲抽壓克力立牌」，以及每看一眼就回憶湧現的「無框畫」等；現場只要消費並出示打卡畫面給工作人員，還可兌換凡爾賽玫瑰香氛明信片，送完為止。

少女漫畫始祖《凡爾賽玫瑰》快閃店將於明起登場。（業者提供）