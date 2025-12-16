凡間糾紛…害眾神掃颱風尾！鄰居抓「鹽巴、詭異黑色晶體」朝祂們身上撒

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣佳冬鄉一處私人宮廟，遭人潑撒鹽巴、不明黑色晶體。（圖／翻攝畫面）

屏東縣佳冬鄉一處私人宮廟，遭人潑撒鹽巴、不明黑色晶體；導致造成地板、供桌及神尊一片凌亂，嫌犯為41歲陳姓女子疑因跟鄰居發生糾紛才憤而犯案，宮廟負責人報警，陳女被依社會秩序維護法函送裁罰。

神桌上遭人潑撒鹽巴、不明黑色晶體。（圖／翻攝畫面）

警方獲報，12月12日上午9時5分，41歲陳姓女子闖入佳冬鄉佳和路上一處私人宮廟，朝神壇潑撒鹽巴、不明黑色晶體，造成地板、供桌及神尊一片凌亂，54歲湯姓負責人見狀，憤而報警。

員警獲報到場，陳女情緒當下仍不穩定，疑因跟鄰居發生糾紛才犯案，也坦承犯案，被警方依社會秩序維護法第68條第2款「滋擾公共場所」規定查處，後續移交簡易庭裁罰。

41歲陳姓女子疑因跟鄰居發生糾紛才憤而犯案。（圖／翻攝畫面）

枋寮警分局強調，警方維護社會秩序與公共安全，責無旁貸，對於任何影響公共安寧、破壞社會秩序之行為，都將依法究辦，絕不寬貸。

