凱基人壽三度蟬聯幸福企業金獎肯定

▲凱基人壽副總(中)蔡明春代表受獎。

隨著新世代工作價值觀的轉變，如何吸引及留住優秀人才成為企業的關鍵課題。凱基人壽以「數位、創新、永續、金融」的策略目標，實踐「We Share We Link」精神，連結同仁的心，從職場安全、身心健康到家庭照顧，全方面打造安心職場，近日獲 1111 人力銀行主辦「2025 幸福企業」金獎肯定，今年不僅三度蟬聯，更獲「婚育表彰 幸福守護」肯定，展現凱基人壽落實永續金融及推動友善職場的決心。

凱基人壽深信，企業的成長動能來自於對同仁工作與人生重要時刻的實質支持。從結婚、生育到健康管理皆提供貼近生活需求的配套措施。針對生育階段，凱基人壽提供員工本人或配偶每胎新生兒補助兩萬元，實質減輕家庭初期負擔，並設置完善的哺集乳空間與企業托育優惠，協助同仁在職涯與育兒間取得平衡。

此外，近年更新增健檢假與生日假，讓同仁能在忙碌工作中適時為自己充電，而志工假制度的設立，則意在鼓勵同仁回饋社會，形塑企業與社會共好的正向循環。在財務安全面，凱基人壽透過不分職等的員工福利持股信託，由公司進行等比例相對提撥，協助同仁建立長期儲蓄與退休規劃，達到企業與個人共同成長的緊密連結。

企業文化的實踐亦透過具體行動深耕，「2025 凱基人壽家庭日」即吸引近二千五百名同仁及眷屬參與，活動將 ESG、防詐與生態主題融入生態導覽及闖關任務，讓大小朋友透過遊戲認識環境保護、正確理財與反詐騙觀念，同仁之間也在非工作場域中建立更深的情感連結。

這股由內而外的永續力量，也讓凱基人壽在國際舞台大放異彩，榮獲 2025 亞洲永續報告獎（ASRA）「最佳公司治理金獎」及保險業亞洲獎「保險共融創新獎」，皆為台灣唯一獲獎的保險業者，更率先承諾於 2045 年達成全資產組合淨零碳排，亦為唯一獲得「國家企業環保獎」的壽險公司。凱基人壽將持續推動與時俱進的保險體驗，以「We Share We Link」的精神實踐金融大回饋，引領大眾共創永續美好的金融未來。