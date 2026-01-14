凱基人壽全新終身傷害險商品 為國人強化意外保障

「凱基人壽意百分終身傷害暨兒童傷害失能保險」讓馬年更有底氣。

馬年腳步將近，在極端氣候、地震與交通事故等多重風險交織下，如何讓自己與家人「有底氣」向前邁進，成為許多民眾的新年心願。根據衛福部最新統計，113年事故傷害死亡居國人前十大死因第7位，事故傷害包含運輸事故、跌倒(落)、火災、意外溺死等非蓄意性傷害事件。民眾除了建立事前的防災意識，提升風險意識與完善意外保障勢在必行。

凱基人壽表示，面對無法掌控的外在環境，「事前準備」是為家庭安全守護網增添底氣的關鍵。凱基人壽新推出的「意百分終身傷害暨兒童傷害失能保險（意百分），符合台灣實際風險情境，涵蓋意外傷害事故、特定意外傷害事故(包含水上/陸上/航空大眾運輸交通意外傷害事故、天然災害意外傷害事故等)，並兼顧兒童、青少年、中壯族人生階段需求，適合作為家庭意外防護的可靠後盾。

以投保保額新台幣200萬元為例，「意百分」提供意外身故保障200萬元或按失能程度，依照保額乘以保單條款附表三給付比例給付意外失能保險金，以及意外失能安養保險金之保障72萬元，最多15次(年)；若因風災、水災、震災、土石流或搭乘陸上大眾運輸工具、電梯等特定意外傷害事故造成意外失能，可提供特定意外失能安養保險金之保障24萬元，最多15次(年)，若導致身故可再提供200萬元之特定意外身故保障。若因搭乘航空或水上大眾運輸工具發生特定意外傷害事故，則可提供400萬元的特定意外身故保障或按失能程度，依照400萬元乘以保單條款給付比例給付之特定意外失能保險金。

此外，「意百分」也提供重大燒燙傷保障120萬元，協助因火災、爆炸或熱液燙傷等意外傷害事故造成的重大燒燙傷照護支出，降低家庭財務壓力；同時意百分設計保險費豁免機制，若被保險人符合保單條款約定之重大燒燙傷或失能程度，即可豁免爾後各期之保險費，保障不中斷。以30歲至49歲的中壯族群為例，投保保額200萬元、繳費20年期，每年保費8,400元，每天約24元，即可獲得涵蓋意外傷害事故、特定意外傷害事故的保障。

凱基人壽鼓勵民眾可把握馬年開春檢視家庭保障缺口，運用意外險補強風險防護力，讓自己與家人「馬」上有底氣！凱基人壽未來將持續以「We Share We Link」精神，結合數位創新與永續金融，以具體行動回應社會需求，實踐金融大回饋，發揮保險安定社會的核心功能，並長期關注民眾對各式保障的需要，推出多元保險商品。