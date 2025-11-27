凱基人壽勇奪TCSA五項大獎 再創榮耀

凱基人壽容覺生執行副總經理(右)代表出席受獎。

▲凱基人壽容覺生執行副總經理(右)代表出席受獎。

國內永續評比逐年提升標準，金融業也加速推動ESG與國際接軌，凱基人壽今年再度於「TCSA台灣企業永續獎」斬獲五項大獎，包括「綜合績效獎」、「永續報告獎」、「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」與「社會共融領袖獎」。TCSA素有「台灣永續奧斯卡」之稱，由台灣永續能源研究基金會舉辦，是國內最具公信力的永續指標獎項。凱基人壽此次獲獎，展現在永續治理、人才發展、創新服務與普惠金融上的全方位成果，以具體行動實踐「金融大回饋」。

凱基人壽是國內首家承諾於2045年達成「全資產組合淨零碳排」的保險公司，同步設定2040年營運淨零目標，並依循科學基礎減量目標倡議(SBTi)規劃減碳路徑且已通過審核。此外，總部大樓於2025年取得ISO 14068-1碳中和查證，持續強化營運減碳能力。公司亦逐步導入IFRS S1、S2，整合永續與財務資訊揭露，並將氣候風險納入ORSA架構，提升治理透明度與韌性。今年永續報告書新增「金融大回饋」專章，呈現凱基人壽以保險本業回應高齡、防詐及弱勢等社會需求的具體成果。

在人才發展上，凱基人壽以訓練體系、分群培訓、數位轉型與永續治理四大策略建構學習型組織。今年已有逾五成、近1,300名內勤同仁取得永續金融基礎證照，為永續行動提供關鍵能量。透過年度員工意見調查，整體滿意度已連續四年提升，並優化薪資福利與職場支持系統，吸引並留任優質人才，持續朝向幸福企業目標前進。

在數位創新面向，凱基人壽獲主管機關核准開辦「高齡錄音輔助系統宣讀」，以人機協作協助高齡客戶在投保含解約金商品時，更清楚理解內容並提升資訊一致性。同時推出業務員專屬智能助理，整合商品、核保、理賠等千餘份知識資料，並提供客製化客戶維護工具，讓業務夥伴能以更高效率、更具溫度的方式服務客戶。

在社會共融面向，凱基人壽聚焦高齡者、學生、身心障礙者、原住民與新住民五大族群，推動國台語、手語與多語教材，並建置無障礙數位平台，縮短金融資訊落差。近三年積極舉辦金融教育與防詐活動，累計服務超過7,000人次，相關影音與圖文內容累積超過140萬次曝光，以知識平權實踐「金融大回饋」。

凱基人壽將秉持「We Share We Link」精神，持續深化永續治理、普惠金融與數位創新，成為最受信賴與推薦的壽險公司，陪伴更多家庭迎向美好未來。