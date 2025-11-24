凱基人壽家庭日登場 上千同仁眷屬展現凝聚力

凱壽董事長王銘陽及總經理郭瑜玲和千名同仁眷屬歡聚動物園，共享企業活力與溫度。

▲凱壽董事長王銘陽及總經理郭瑜玲和千名同仁眷屬歡聚動物園，共享企業活力與溫度。

凱基人壽年度家庭日於台北市立動物園熱鬧登場，上千名同仁攜家帶眷一同參加，董事長王銘陽、總經理郭瑜玲也一起體驗活動、示範闖關，在自然與綠意中度過充滿笑聲的週末。獲得運動部「運動企業認證」並連續三年拿下1111人力銀行「幸福企業」肯定的凱基人壽，長期以「以人為本」為核心，致力打造友善、健康、有溫度的職場。今年家庭日規劃生態導覽、防詐闖關、親子手作、綠生活市集與音樂表演等活動，讓同仁與眷屬在寓教於樂的體驗中，更深刻感受到企業的凝聚力與向心力。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，快樂且健康的員工，是企業永續成長最重要的基石。公司長期推動健康促進計畫，包括健走挑戰、運動社團、專屬健身房與多元福利方案，讓同仁在工作與生活間取得真正的平衡。她說：「看到同仁帶著家人、孩子玩成一片，真的很感動。當同仁被看見、被照顧，就能以同理心與熱情服務客戶。」她也感謝眷屬成為同仁的堅強後盾，讓凱基人壽在關懷與信任中穩健前行。

今年的家庭日活動融入ESG、防詐與生態主題，讓大小朋友透過遊戲認識環境保護、正確理財與反詐騙觀念；家庭手作坊以動物守護為主題，鼓勵親子以回收素材創作環保作品；綠生活市集則邀集友善品牌推廣低碳飲食與永續理念。吉祥物「凱基阿福」現身與孩童合影、跳舞，成為全場焦點。許多同仁分享，活動讓家人更了解自己引以為榮的職場，也讓同仁之間產生更多交流與團隊默契，孩子回家後還一直說明年一定要再來。

凱基人壽打造友善職場，以具體行動實踐「金融大回饋」，屢獲外界肯定，包括榮獲運動部「114年度運動企業認證」，連續三年獲1111人力銀行「幸福企業」，從數千家企業中脫穎而出。凱基人壽秉持「We Share We Link」精神，持續推動健康促進計畫，並提供結婚與生育津貼、優於法規的產假與陪產假、健檢假、生日假等福利，讓同仁能在健康、平衡與被支持的環境中成長，以專業與行動力為保戶創造價值。