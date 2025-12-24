凱基人壽強化防詐 保單指定聯絡人服務擴至全年齡

（中央社記者蘇思云台北24日電）近年詐騙手法從投資、假檢警延伸至冒充親友等，凱基人壽今天宣布擴大保單指定聯絡人服務機制，不再僅限65歲以上高齡保戶，開放至全年齡適用，透過制度設計，讓重要決策多一層即時提醒。

金管會今年8月指出，鼓勵壽險業建立保單指定聯絡人機制，要保人可以指定特定聯絡人，如果未來出現保單解約或從保單提領一定金額時，保險公司可通知聯絡人確認，降低高齡者被詐騙風險。

凱基人壽表示，過往防詐措施多聚焦於高齡族群，但實務上，年輕世代與青壯族群同樣可能在資訊不對稱或時間壓力下誤入陷阱，此次調整機制，將防詐視為全齡共同面對的金融風險管理議題。

保單指定聯絡人機制，是讓保戶可事先指定一名信任的親友，在保單涉及解約、保單價值變動或資金異動等關鍵流程時，由系統主動通知指定聯絡人。凱基人壽表示，機制不僅有助於即時察覺異常，也能讓平時熟悉保戶狀況的家人或親友，在第一時間發揮提醒與關懷功能，形成多一道防護。

制度設計上，凱基人壽考量現代家庭型態的多元性，指定對象不限於直系血親，凡配偶、直系血親卑親屬、依法具繼承關係者或永久共同生活之同住家屬皆納入可指定對象，提升制度的實用性與彈性。（編輯：楊蘭軒）1141224