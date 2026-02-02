凱基人壽推出全新投資型保險商品 保障兼具投資需求

「凱基人壽一生傳富變額壽險/外幣變額壽險/變額年金保險/外幣變額年金保險」，滿足民眾保障及投資需求。

▲「凱基人壽一生傳富變額壽險/外幣變額壽險/變額年金保險/外幣變額年金保險」，滿足民眾保障及投資需求。

台灣已邁入超高齡社會，愈來愈多民眾意識到退休規劃應及早啟動。然而，退休風險不僅是「錢夠不夠用」，更必須同時面對長壽風險與通膨風險的雙重挑戰。因此，具備保障機制，同時能滿足投資需求的投資型保險，成為市場關注的金融工具。為此，凱基人壽推出「一生傳富變額壽險／外幣變額壽險／變額年金保險／外幣變額年金保險」，一次提供新臺幣、美元計價的變額壽險及變額年金保險共四種商品，民眾可依自身規劃選擇，滿足多元需求。

凱基人壽「一生傳富」系列之變額壽險商品提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金，民眾可依人生階段規劃，投保保額最高可達新臺幣2億元或600萬美元，兼顧保障與投資需求；而希望進行退休規劃者，則可以選擇提供年金給付、返還保單帳戶價值之變額年金商品，0歲到74歲皆可投保，透過長期規劃，善用時間的複利效果提供年金給付，民眾可依需求選擇一次給付或分期給付，一次性或在被保險人生存期間提供依約定分期給付之年金金額，協助民眾穩健準備未來的退休生活。

凱基人壽「一生傳富」系列商品之目標保險費只要新臺幣30萬元或9,000美元即可投保，並提供可彈性投入超額保險費的設計，民眾可撥出部分年終加碼投入，加速累積達成規劃目標。另凱基人壽「一生傳富」系列商品收取之「保單管理費」為「保單帳戶價值乘以各保單年度收取比率」與「每月收取金額」之和，其中「保單帳戶價值乘以各保單年度收取比率」自第4保單年度起收取比率為0%，而「每月收取金額」之保險費餘額若達新臺幣244萬元(含)以上或8.13萬美元(含)以上，則可免收。商品精選數百檔橫跨各類主題、市場之標的，涵蓋基金及指數股票型基金(ETF)、全權委託管理帳戶等，民眾可依自己的風險屬性連結適合自己之投資標的，並可隨時彈性調整投資配置比例，透過保障與投資雙管齊下，協助打造合適的資產配置組合，規劃更安心的保障藍圖。