凱基人壽擴大保單指定聯絡人服務機制

因應詐騙手法日益翻新，凱基人壽宣布擴大「保單指定聯絡人」服務機制，不再僅限65歲以上高齡保戶，全面開放至全年齡適用。透過制度設計，讓重要金融決策多一層即時提醒與關懷，協助保戶在關鍵時刻降低風險，落實防詐。

凱基人壽指出，過往防詐措施多聚焦於高齡族群，但實務上，年輕世代與青壯族群同樣可能在資訊不對稱或時間壓力下誤入陷阱，因此此次調整機制，將防詐視為全齡共同面對的金融風險管理議題。

「保單指定聯絡人」機制，係指保戶可事先指定一位信任的親友，於保單涉及解約、保單價值變動或資金異動等關鍵流程時，由系統主動通知指定聯絡人，讓重要決策不再由單一人承擔。凱基人壽表示，此機制不僅有助於即時察覺異常，也能讓平時熟悉保戶狀況的家人或親友，在第一時間發揮提醒與關懷功能，形成多一道防護。

制度設計上，凱基人壽亦考量現代家庭型態的多元性，指定對象不限於直系血親，凡配偶、直系血親卑親屬、依法具繼承關係者或永久共同生活之同住家屬皆納入可指定對象，提升制度的實用性與彈性。透過親友間的即時連結，讓保險機制從事後補救，轉為事前預防，發揮更實質的守護力量。

除制度面精進外，凱基人壽所有第一線客服與業務同仁亦同步強化防詐應對流程，透過「提醒防詐、一線阻詐、宣導識詐」三大行動，主動關懷保戶，將防詐意識融入日常服務環節，形成制度與執行並進的防護架構，展現凱基人壽持續以客戶為中心，並以具體行動實踐公平待客的服務理念。同時降低金融交易遭不當利用的可能性，回應社會對保險業風險控管的期待。