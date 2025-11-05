凱基人壽攜手凱基投信 推出HITO新類全委帳戶！

民眾對於「風險分散」與「穩健配置」的需求愈發明顯，凱基人壽建議，不妨選擇能兼顧保障，還可將一部分保費參與投資市場，投保具有潛在可能獲利機會的投資型保單，滿足想提前做好保障規劃或未來退休準備的需求。

以凱基人壽攜手凱基投信推出募集的「凱基台灣HITO全權委託管理帳戶(台幣，簡稱：凱基台灣HITO帳戶)來說，客戶可投保特定投資型保險商品，並選擇「凱基台灣HITO帳戶」做為投資連結帳戶，且目標保險費10萬元即可投保。

凱基人壽指出，「凱基台灣HITO帳戶」長期目標配置採經典的股6債4多重資產配置，以新台幣計價之境內基金及指數股票型基金(ETF)為主要投資範圍，由專業投信團隊視市場變化，隨時動態調整資產配置、管控投資風險，小額資金就能享有大戶級專家代操服務，並具彈性投入超額保險費之設計，保戶可撥出獎金加碼投入，加速累積達成規劃目標，保障與投資雙管齊下。

「凱基台灣HITO帳戶」提供客戶選擇連結於變額壽險或變額年金商品，其中「變額壽險」提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金或祝壽保險金，具靈活調整保額的功能。

以「凱基人壽活利鑫動變額壽險」為例，最高保額可達1億元，15足歲～80歲民眾可依人生階段規劃，兼顧保障與投資需求。

至於希望進行退休規劃者，則可選擇提供年金給付、返還保單帳戶價值保障之「變額年金保險」，協助民眾穩健準備未來的退休需求，只要符合條款約定條件且仍生存，提供保戶生存期間內穩定持續的年金給付，協助實現「活到老、領到老」的安心退休生活。

凱基人壽與凱基投信指出，此次合作，不僅強化投資型保單的多元性，也展現集團協同的綜效。

