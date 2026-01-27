凱基人壽構築全族群防詐網 守護民眾資產

凱基人壽以「數位、創新、永續、金融」為策略目標，實踐金融大回饋。

▲凱基人壽以「數位、創新、永續、金融」為策略目標，實踐金融大回饋。

面對詐騙手法日新月異，保險業早已站上守護民眾資產安全的第一線。凱基人壽秉持「We Share We Link」精神，由總經理郭瑜玲率領經營團隊，將防制詐騙納入公司治理核心，建構涵蓋多元族群的防詐防護網，讓金融守護走進生活，化為具體的行動力量。

郭瑜玲總經理表示，守護民眾財產安全是保險業責無旁貸的責任，透過「由上而下」的文化建立，成功阻詐並守護保戶資產近千萬元，成為保戶的強力後盾。近期凱基人壽成功攔阻一起針對高齡者的保單代理詐騙案，第一線同仁憑藉高敏感度與警覺心識破疑似假冒代理人的借款申請，並派員實地前往新竹偏遠山區，當面與高齡保戶確認真實意願，最終成功守住其資產。

廣告 廣告

凱基人壽將防詐內化為企業DNA，落實在日常營運中。包括：成立由高階主管直接領導的「防制詐騙小組」，從經營策略制定到前線服務流程，全面強化防詐環節；在技術層面，凱基人壽率先導入「68889」專屬短碼簡訊，協助客戶第一時間辨識訊息真偽；在服務準則，將「主動關懷、積極詢問」內化為全員標準，針對保單借款、解約等高風險環節嚴謹把關。此外，凱基人壽領先業界將「保單指定聯絡人」服務機制擴大至全年齡適用；讓保戶在進行重要金融決策時，多一層即時提醒與關懷，助保戶在關鍵時刻降低風險。

此外，凱基人壽與內政部刑事警察局簽署合作備忘錄(MOU)，啟動「金警聯防」機制，全台防詐大使同仁皆取得刑事警察局培訓認證；更推動金融平權，針對不同族群設計客製化教材，並推出涵蓋九國語言的防詐教材，助新住民族群消弭資訊落差。為便利民眾吸收新知，凱基人壽推動「金房聯防」跨域合作，結合房仲業助民眾從金融資產到不動產都能獲得全面保障。展望未來，凱基人壽2026年以「數位、創新、永續、金融」為策略目標，結合制度與科技優勢，擴大社會防護網，建立更安心的新未來，實踐金融大回饋。