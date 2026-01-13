凱基人壽獨創防詐避險包 守護原民財務安全

凱基人壽攜手警政單位「金警聯防」，公私協力推廣防詐。

詐騙手法不斷翻新，受害人數與金額居高不下。根據內政部警政署統計，2025年全年詐騙金額近新台幣900億元，顯示防詐推廣已不僅止於宣導，而是金融服務必須正面回應的風險。凱基人壽將防詐視為永續金融的重要環節，從企業治理與社會責任出發，以數位創新為工具，攜手警政單位推動「金警聯防」，持續擴大防詐行動影響力。並且首度將獨創的「防詐避險包」帶入原鄉社區，讓識詐、防詐觀念轉化為簡單易記的日常提醒，陪伴原鄉長者共同建立防範詐騙的第一道防線。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱基人壽形塑全員參與、主動關懷的防詐企業文化，並以「數位、創新、永續、金融」為核心思維，結合數位工具回應不同族群的實際需求，陪伴民眾在快速變動的金融環境中守護財務安全。考量原民部落因城鄉差距與資訊取得不易，較容易成為詐騙集團鎖定目標，凱基人壽早於2021年即推出高齡金融防詐數位平台，並結合防詐志工團，長期深入偏鄉與原民部落推廣「高齡財務安全」，此次活動正是整合數位創新、志工行動與在地需求的具體實踐。

在福山部落的防詐宣導現場，凱基人壽防詐志工團透過生活化案例分享、示範演練、互動問答與趣味遊戲，加強高齡長者及弱勢族群對常見金融詐騙型態的警覺。其中，「防詐避險包—緊事緩辦‧9保安康」透過圖卡化與模組化設計，將九種常見詐騙手法與應對原則轉化為簡單好記的口訣，協助民眾在日常生活中辨識風險，獲得部落居民熱烈回響，紛紛表示「這些防詐資訊很有用」、「以後接到陌生電話會更小心」。除防詐宣導外，凱基人壽也準備實用物資，作為致贈部落長者與弱勢朋友的關懷心意，陪伴長者建立防詐觀念，並鼓勵相互提醒，共同守望，形成社區防詐支持網絡。

凱基人壽迄今已舉辦逾200場防詐講座，並推出國、台、手語等多語防詐微影片，將金融與防詐知識推廣至社區、校園、偏鄉及多元族群。未來也將持續以具體行動落實「金融大回饋」，守護民眾財務安全，朝向永續共好的多元社會穩健前行。