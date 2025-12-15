凱基人壽獲微型保險三大獎 連續11年獲金管會肯定

金管會主委彭金隆凱（左）頒獎予凱壽總經理郭瑜玲（右）。

凱基人壽積極響應政府政策，落實普惠金融與公平待客精神，推動微型保險，讓更多弱勢家庭獲得基本保障，持續擴大微型保險的社會安全網。今年在金管會「微型保險競賽」中再創佳績，獲得保險公司組、業務績優獎與身心障礙關懷獎三大獎肯定，其中業務績優獎已連續十一年獲獎、身心障礙關懷獎也連續六年獲獎，展現凱基人壽在普惠金融推動上的穩健成果，以具體行動實踐金融大回饋。

郭瑜玲總經理表示，凱基人壽高度重視永續經營與社會責任，秉持「We Share We Link」精神，落實公平待客理念，長期推動微型保險。今年持續與宜蘭、雲林、花蓮、臺東、台南及高雄等六縣市合作，這六地合計占臺灣本島土地面積近一半，涵蓋偏鄉與城鄉差距明顯區域；透過在地協作推動微型保險，今年度為逾10萬名符合投保條件的弱勢民眾，提供微型保險保障。她進一步指出，凱基人壽長期投入大量資源推動微型保險，反映企業對普惠金融與強化社會安全網韌性的持續承諾。

微型保險的核心價值在於，讓弱勢族群於面臨風險時仍具備最基本的保障。凱基人壽自2014年起積極推動微型保險，與縣市政府及社福團體攜手合作，讓受保障人數與保障金額逐年成長。去年微型保險保費目標達成率達256%，今年1至11月更以215%穩居業界第一，其中身心障礙保費達成率突破490%。這十一年以來，凱基人壽已提供56萬人次弱勢族群微型保險保障，持續關懷與守護，不僅打造社會安全網，更在每一次風險發生時，實際接住需要幫助的家庭，陪伴他們度過難關，讓微型保險不只是制度，而是成為弱勢家庭生活中的依靠。

微型保險是一種責任與行動，凱基人壽的努力不僅展現在數據成長，更體現治理思維與普惠金融的深化，未來將持續秉持「We Share We Link」精神與公平待客理念，提升弱勢族群的金融可及性，讓安定社會的保障力量持續擴大。