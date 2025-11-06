凱基人壽職場健康力獲國家認證

凱壽副總蔡明春代表出席領獎，展現企業以運動實踐幸福力的具體成果。

根據運動部最新統計，台灣規律運動人口比例已突破35%，創下近十年新高，而企業在推動全民健康運動扮演了關鍵角色。凱基人壽透過多元的健康促進計畫及運動社團，鼓勵員工投入運動，獲得運動部「114年度運動企業認證」殊榮，肯定凱基人壽在建構健康職場環境的卓越表現。

此項認證標準涵蓋運動設施、活動規劃、參與率等多項指標，需經過嚴格審查程序。凱基人壽憑藉員工專屬健身房，羽球、瑜伽、重訓、慢跑與登山等多樣性的運動社團，顯著提升員工的運動參與率，獲得評審的青睞。凱基人壽總經理郭瑜玲指出，獲此殊榮代表凱基人壽在健康促進計畫以及形塑正向組織文化上，得到國家級的肯定，未來會持續將員工健康管理納入永續發展策略，以行動實踐「金融大回饋」精神。

凱基人壽將健康促進計畫與ESG永續目標深度整合，自2022年起連續四年舉辦的「健走競賽」，鼓勵員工短程移動時，以步行替代交通工具，累計參與人次超過千人，不僅提升個人健康指標，同時實踐低碳生活理念。此外，年度家庭日活動邀請員工攜眷參與，透過趣味運動會、闖關活動，將健康理念從職場延伸至家庭層面。

保險的本質是預先管理風險，凱基人壽深知員工健康對服務品質與營運效能所帶來的影響。透過多元的健康促進計畫，有助於降低員工缺勤率，連帶提升工作效率與客戶滿意度，凱基人壽的健康職場策略不僅有助於人才招募與留任，更成為企業永續發展的重要基石，形成企業競爭優勢。

取得運動企業認證是凱基人壽在企業社會責任實踐上的重要里程碑。透過健康促進、員工關懷與永續發展理念的相互結合，不僅提升組織營運效能，更為保險業樹立職場健康管理新典範，展現金融業回饋社會的具體行動力，成為企業永續發展的重要基石。

展望未來，凱基人壽將秉持「We Share We Link」精神，持續優化健康促進計畫，強化員工關懷措施，將健康管理的理念融入日常營運，打造具競爭力的永續職場。