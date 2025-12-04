凱基人壽防詐大使走進社區 助高齡長者識詐不受騙

凱壽與永慶房屋聯手舉辦防詐講座，守護民眾財產安全。

詐騙手法不斷翻新，根據《2025亞洲詐騙調查報告》指出，過去一年超過七成的台灣民眾曾遭遇詐騙，其中13%因此蒙受金錢損失。內政部警政署「165打詐儀錶板」統計也顯示，房產投資型詐騙案件更是逐年攀升。有鑒於此，凱基人壽擴大價值鏈影響力，持續與永慶房屋攜手「金房聯防」，舉辦防詐講座，化身防詐神隊友，一同守護社區高齡長者的財富安全。

凱基人壽積極推動跨領域防詐教育，除與警政署合作「金警聯防」，2024年起首創與房仲業者合作「金房聯防」，於凱基人壽企業網站建置整合金融與不動產兩大領域資訊的防詐平台；今年更成立「防詐大使團」，導入刑事警察局專業培訓並取得認證，持續將防詐知識普及到社區、職場與校園，打造全民共享的安全防線。凱基人壽總經理郭瑜玲強調，推動金融防詐教育是凱基人壽回饋社會的具體行動之一，透過專業知識回應社會風險，不僅是守護客戶資產安全，也展現凱基人壽對社會的責任與關懷。

凱壽與永慶房屋近日攜手前進台北市大同區舉辦「防詐公益講座」，結合金融與房產專業，讓金融保險與防詐知識深入社區，發揮一加一大於二的綜效。凱壽防詐大使團以淺白生動的說明，解析常見的「假投資」、「假網路購物」等金融詐騙手法，而永慶房屋則以案例分享房產詐騙手法，再透過互動問答方式，幫助民眾辨識話術套路，強化警覺力，實踐金融回饋。現場參與的民眾分享，有一天家中長輩帳戶多了一筆不明款項，長輩擔心成為洗錢戶，便追根究柢地了解款項來源，確認是身障補助款後才安心，也所幸長輩防範意識高，避免了未來可能的爭議與風險。現場長輩也表示，透過講座了解申辦「地籍異動即時通」能有效防阻不動產詐騙，非常受用。

凱基人壽將持續發揮價值鏈影響力，推動「金警聯防」、「金房聯防」機制，深化公私協力，把防詐教育推廣到更多元場域，將金融專業轉化為全民共享的安全屏障，以實際行動落實保險業守護民眾財務安全的承諾。