凱基人壽2025全方位躍升 展現穩健創新力
經營管理、社會回饋、永續金融及人才培育 實踐金融大回饋精神
2025 年凱基人壽以扎實的治理架構與清晰的永續藍圖，繳出專業、創新與社會價值兼具的亮麗成績單。凱基人壽實踐「We Share We Link」精神，串聯經營管理、社會回饋、永續金融及人才培育，落實金融大回饋，展現壽險業在新時代所需的穩健底蘊與前瞻視野，更在多項國內外重要評選中脫穎而出，為金融業注入正向能量。
凱基人壽以穩健經營與風險管理為基礎，在國內重要評鑑中屢獲肯定。包括：惠譽國際信用評等公司授予「國際保險公司財務實力評等為A(強勁)級」及「國內保險公司財務實力評等AA+（twn）」等穩定展望評價，顯示財務結構穩健、經營成效卓越；而高標準落實誠信及永續理念，也成為台灣唯一獲得「亞洲永續報告獎」最佳公司治理金獎的企業；以制度化防災思維打造零中斷營運實力，榮獲「IT Awards營運持續管理卓越獎」肯定，展現韌性領航的影響力正持續擴大。
在永續面上，凱基人壽長期實踐永續金融，是國內首家承諾於2045年達成「全資產組合淨零碳排」的保險公司，同步設定2040年營運淨零目標。今年於「TCSA台灣企業永續獎」斬獲五項大獎，更是壽險業唯一獲「國家企業環保獎」的業者，展現永續藍圖的執行力。
特別值得一提的是，在樺加沙颱風重創花蓮後，凱基人壽獨家響應衛福部，成為業界唯一承作「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，並承諾專案全數所得回捐予衛福部，以行動支持災區重建。凱基人壽於關鍵時刻挺身而出，獲得金管會與衛福部的國家級雙肯定。金管會主委彭金隆頒發凱基人壽「特別貢獻獎」時，對凱基人壽此次作為表達高度肯定，他指出，凱基人壽在短時間內挺身而出，體現金融業以行動構築社會信任的價值，具體實踐「金融大回饋」的精神。
在人才培育及創新面，凱基人壽積極推動豐沛資源數位轉型，以創新思維導入敏捷策略，落實以客戶為中心深化的敏捷文化，除了連三年獲1111人力銀行「幸福企業」肯定，今年也獲「台灣敏捷大賞」三項大獎，成為首家獲此殊榮的壽險公司；而完善的培訓體系，在「保險信望愛獎」中也大放異彩，個人獎獎項數創業界之高，充分展現凱壽長年耕耘「人才培育」與「數位轉型」的卓越成果。
展望 2026 年，凱基人壽持續以穩健為根，信賴為心，永續為向，創新為翼，打造與時俱進的保險體驗，成為守護夢想前行的力量。「用心分享」代表對保戶真摯的承諾，讓保險成為真誠守護與熱情相伴的力量；「連結夢想」以創新實踐願景，讓夢想不在遙遠，而是能攜手實現的未來藍圖。
