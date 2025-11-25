凱基基金會助災後學童 黃偉哲頒感謝狀

市長黃偉哲於二十四日頒發感謝狀，表揚凱基慈善基金會捐款資助台南校園風災復原作業。(新聞處提供)

記者翁順利／台南報導

財團法人凱基社會慈善基金會關懷受丹娜絲颱風影響的學童，捐贈台南市共三十六校學用品協助受災學生及家庭度過生活難關，並協助五所學校校園重建復原，總發放金額高達三百一十二萬元，台南市政府於二十五日在永華市政中心舉辦捐贈表揚儀式，由市長黃偉哲頒發感謝狀予基金會執行長曾錦隆，感謝其善行義舉，為社會帶來溫暖。

黃偉哲表示，今年台南自年初至今面臨的多項重大災害，包括楠西地震、丹娜絲颱風，以及豪雨造成的積淹水等，使得偏鄉家庭生活更是雪上加霜，凱基社會慈善基金會提供的支援正是救急的實際展現，讓受災家庭不再感到孤單。

基金會執行長曾錦隆表示，風災過後，他多次前往台南、嘉義、屏東、南投等地，實地走訪學校並與校長討論需求，讓基金會的幫助能真正落到需要的地方，許多校長在災後積極投入排水、重建與資源爭取的工作，基金會秉持「哪裡有需要，就到哪裡去」的精神，未來將持續投入關懷，與地方攜手協助重建。各學校有任何急難需要，都可隨時向基金會反映，將盡力協助。