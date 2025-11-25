凱基慈善基金會捐善款 協助南市受災學校學生

南市長黃偉哲感謝凱基社會慈善基金會捐善款協助卅六所受災學校學生安心就學與五校復原。（記者李嘉祥攝）

財團法人凱基社會慈善基金會關懷受丹娜絲颱風影響學童，捐贈臺南市卅六校受災學生學用品及協助五所學校校園重建復原，總金額達三百一十二萬元，廿五日並於永華市政中心舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲頒發感謝狀予基金會執行長曾錦隆，感謝其善行義舉，為社會帶來溫暖。

黃偉哲市長表示，臺南自年初迄今面臨多項重大災害，包括楠西地震、丹娜絲颱風及豪雨積淹水等，市民承受相當大的挑戰，但仍展現高度韌性，在社會各界的支持下走過艱難時刻；他感謝凱基團隊對災區孩童的協助，尤其偏鄉家庭生活原就較艱辛，遇到天災更是雪上加霜，現行社會安全網有時無法即時提供居民所有需求，外界及時援手更顯重要，凱基社會慈善基金會提供支援正是救急的實際展現，讓受災家庭不再感到孤單。

基金會執行長曾錦隆說，秉持「哪裡有需要，就到哪裡去」精神，風災過後多次到臺南、嘉義、屏東、南投學校與校長討論需求，希望讓基金會的幫助真正落到需要的地方：校長災後積爭取資源，與市府合作推動災後復原與重建，未來也將持續投入關懷，若學校有任何需要，都可隨時向基金會反映。

教育局長鄭新輝指出，重建路需要政府與民間力量攜手，社會支持是孩子成長的重要力量，尤其災後階段更需要大家的愛心，基金會捐贈展現對教育的重視，也強化學校與社區的連結，這些資源將成為學生面對未來的重要支撐，也期望喚起更多關注，提升受災學生的學習動力與幸福感。