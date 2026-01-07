凱基投信看好台股再走多10-20年！推首檔不配息的009816 追求時間複利

台股今天下跌140點，不過仍力守在30435點，展望後市，凱基投信投資長歐陽渭棠（如上圖右，記者李錦奇攝影）指出，台股這次掌握到AI，依照過往經驗，多頭會再走10-20年，不需預測高點，一定會越來越高；另外，2026台股將是三動年代：波動、輪動、滾動。

歐陽渭棠說，台股上市公司2025年的EPS合計1320元，本益比20-21倍，但若把未來一年獲利算入，EPS可達1610-1620元，乘20倍本益比，指數當然會上3萬點；2028年EPS預估可達1800元，一樣以20倍本益比計算，台股點位還會比現在更高。

歐陽渭棠說，台股今年仍將波動，AI獲利成長仍會非常好，但因基期高，其他的非AI族群成長可達15％-20％，也會有表現機會，因此今年不會只有AI上漲，而是輪動；另外，建議投資人持續不斷地投資，不論是定期或不定期投資，像是市值型ETF，會是抓住這波行情的最好選擇。

凱基投信總經理張慈恩也說，AI是長期趨勢，目前只是初升段，大漲小回，就是要買，台股還是長多；科技產業已成主流，佔台股權重76％，建議投資人投資最強的，要追求成長的台股，就不需看配息，才能享受時間複利。

凱基投信將推出凱基台灣TOP 50(009816)，同時也是市場唯一不配息的台股ETF，透過股息滾入再投資的機制設計，訴求時間複利滾雪球效應。

歐陽渭棠說，009816聚焦台股市值前50大龍頭企業，並在篩選指標加入近4季稅後純益總和必須大於0的條件，也就是要有獲利才能入選。另外，台積電的持股權重，也會跟台股大盤一樣，例如台積電佔台股權重43％，009816也會持股43％。(如上圖，記者李錦奇攝影）

009816基金經理人葉菀婷表示，回顧2007年以來，台灣加權指數若不計股息(將股息花掉的情況)，可繳出309%報酬率；若將股息存下來，則可得出420%報酬；相較之下，凱基009816追蹤的指數-特選台灣TOP50指數，透過強制將股息再投資的結果，在相同時空背景與投資時間長度下，最終滾出743%的累積報酬。（如下圖，記者李錦奇攝影）

009816發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，成分股每年調整4次。

