凱基投顧董座看台股多頭 2026上看33000點

▲凱基投顧董事長朱晏民今（10）日表示，台股明年仍維持在多頭型態，預估2026年指數高點上看33000點。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] AI泡沫化疑慮升溫，影響股市2026年會如何發展，凱基投顧董事長朱晏民今（10）日表示，AI就像開香檳，怎麼會沒有氣泡？對於AI不用擔心其基本面，明年仍維持在多頭型態，預估2026年台股指數高點上看33000點，低點則可能下探至25000點。

凱基證券今（10）日舉辦「凱基鑫觀點 2026 投資展望」記者會，朱晏民指出，AI投資雖備受質疑，但仍處於早期發展階段，需求來自新應用帶動算力大幅成長，屬「實打實」跳躍式成長；反觀供給端受限高階GPU、台灣CoWoS 產能、HBM記憶體與電力瓶頸，只能線性擴產，形成「需求遠大於供給」的結構，使目前仍是藍海競爭而非殺價紅海。他預期，本輪自2023年啟動的AI多頭循環仍在中段，推估2026年台股高點可上看33000點、低點約25000點。

他進一步指出，回顧鐵路、汽車、電力、資訊科技等百年科技革命，相關資本支出高峰可達GDP的2至3%，但目前生成式AI投資僅占GDP約0.8%，顯示成長週期尚未成熟，從谷底走升到高峰往往需五年時間，這一波AI從2023年起算，還沒走完一半。

朱晏民認為，AI現階段對整體股票市場有結構性改變，半導體是一個景氣循環「上上下下」，但AI進入市場會把這個循環打破，因為需求太強，至少短期內會有一個結構性的改變，他形容，每次有這種科技創新，當然股市要開香檳慶祝，開香檳總會有太多氣泡噴出來，這時候就要等氣泡消退，風味反而更佳，AI就如同這樣的情況，「泡沫太多就要稍微等它消再前進。」

由於AI打破景氣循環的結構，朱晏民分析，過去台灣的盈餘企業獲利上漲的時間軸通常都落在8到12個季度，預測到明年底企業獲利可能將走13個季度。

而這波AI狂潮台股從頭至今已經上漲快130%，他說，預估這樣的台股上漲也會持續，不過，朱晏民也提醒，漲多終究有風險，「因為你漲多這種泡沫雜音隨時會出來」，因此投資人仍要隨時留意波動。

另外還需留意的，是美國明年期中選舉，以過去經驗來看，期中選舉當年的上半年股市波動較大。

朱晏民預期，明年第一季股市仍會持續向上，但第一季以後會開始反映美國期中選舉帶來的不確定性波動，也就是第二、第三季會出現震盪波動的風險。不過，他強調，整體全年股市終究會處於高點位置。

