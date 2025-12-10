凱基投顧：開香檳怎會沒氣泡？台股多頭無懼 AI 泡沫上看三萬三大關

台股示意圖。資料照



迎接 2026年 AI 泡沫化疑慮升溫，再度成為近期投資人關注焦點。凱基證券今天舉辦瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入凱富Richlife理財規劃系統上線記者會。凱基投顧也釋出投資展望， 凱基投顧董事長朱晏民以「開香檳怎麼會沒有氣泡？」破題關場 , AI投資 仍處於早期階段,基礎建設需求扎實、完全奠基於真實服務與算力的快速成 。當前限制產業擴張的關鍵在於「供給」而非「需求」, 使競爭格局維持在藍海 而非紅海 。在投資熱潮尚未見頂的情況下 ,預期 2026 年多頭格局將維持不 變。並延續自 2023 年啟動以來的多頭循環 ,預估 2026 年台股指數高點上看 33,000 點、約當 21 倍本益比 ，低點則可能下探至 25,000 點、約當 16 倍本益比。

凱基投顧指出，相較 2000 年網路泡沫期間近 5 年的多頭走勢 本輪 A 驅動的行情迄今僅 約3年。顯示漲勢仍處中段 ,儘管 AI 投資熱潮看似迅猛 ，然對照過去百年重大 技術革命如鐵路、汽車、電力與資訊科技等 ，其資本支出高峰占 GDP 比重可達 2％至 3% .目前生成式 AI 相關投資占比僅 0.8% ，顯示成長週期仍處早期階段。

在經濟維持擴張或軟著陸的情境下,台股全年走勢往往偏震盪上行 ,惟仍需留 意第 2 季與第 3 季的季節性回檔,而台積電近兩年貢獻台股指數漲幅達 7成。 明年股價表現仍是主導台股 2026 年指數高點的關鍵。此外 市場波動的核心 風險包含三項：1.聯準會的降息節奏改變、2.巿場對 Al 投資可持續性與高估值 的恐懼、3. 美國期中選舉前的政策不確定性 .對投資人而言 ,這將是一個「風 險與機會並存」的年份。

針對 2026 年資產配置建議 ,凱基證券財富管理處主管阮建銘則以「洞察趨勢 聚焦 LEAD」為主題,分享明年投資策略,首先提醒投資人應關注「3M 現 象」 包含美中競乎多極化加劇（Multipolarity Deepening) 、 期中選舉影響 (Midterms Impact) 、 川普干預聯準 (Meddling in the Fed）等三大現象 都將陸續發酵， 主導 2026 年全球市場變化 。若以風險層面來看 .最需留意聯準會 隆息步伐不如預期或科技泡沫 .相對而言 .美中衝突加劇風險則較低 。

投資組合配置部分 ,則採用「LEAD」策略,包含 1.「資金挪移（Liquidity Shift）」、 2026 年聯準會仍具降息空間,留意貨幣趨勢。尤其非美賃幣、亞幣 具表現機會 ; 2. 「 聚焦獲利（Earnings Focused) 」。 把握美國期中選舉前把握 美股布局機會。並關注推動歐日股獲利與攀升趨勢 ; 3.「加碼信用（Adding Credit）」 隨下半年經濟逐漸改善 ,可逢信用利差擴大伺機佈局較高評級之非 投資等級公司債 ; 4.「資產分散（Diversified Asset) 」。 隨著另類資產躍升配置 要角 .有助投組多元化及提升投資效益 .建議投資人可根據自身投資偏好及風 險屬性 ,提前規劃好 2026 年投資組合 。

