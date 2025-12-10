凱基投顧：2026多頭向上 無懼AI泡沫
【記者柯安聰台北報導】全球市場2026年將如何發展，以及AI泡沫化疑慮升溫，成為近期投資人最關注焦點。凱基證券10日舉辦「凱基鑫觀點2026投資展望」記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘，提供專家級全球總體經濟、台美股市分析及資產配置策略，幫助投資人掌握市場趨勢。
凱基投顧董事長朱晏民以「開香檳怎麼會沒有氣泡?」破題開場，指出AI投資仍處於早期階段，基礎建設需求扎實、完全奠基於真實服務與算力的快速成長。當前限制產業擴張的關鍵在於｢供給｣而非｢需求｣，使競爭格局維持在藍海而非紅海。在投資熱潮尚未見頂的情況下，預期2026年多頭格局將維持不變，並延續自2023年啟動以來的多頭循環，預估2026年台股指數高點上看33000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至25000點、約當16倍本益比。相較2000年網路泡沫期間近5年的多頭走勢，本輪AI驅動的行情迄今僅約3年，顯示漲勢仍處中段，儘管AI投資熱潮看似迅猛，然對照過去百年重大技術革命如鐵路、汽車、電力與資訊科技等，其資本支出高峰占GDP比重可達2%至3%，目前生成式AI相關投資占比僅0.8%，顯示成長週期仍處早期階段。
圖：凱基證券舉辦「凱基鑫觀點 2026投資展望」記者會，為投資人分析2026年全球市場投資機會。(左起) 凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券董事長許道義、凱基證劵經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯、凱基證券財富管理處主管阮建銘。
在經濟維持擴張或軟著陸的情境下，台股全年走勢往往偏震盪上行，惟仍需留意第2季與第3季的季節性回檔，台積電近2年貢獻台股指數漲幅達7成，明年股價表現仍是主導台股2026年指數高點的關鍵。此外，市場波動的核心風險包含3項，1.聯準會的降息節奏改變、2.市場對AI投資可持續性與高估值的恐懼、3.美國期中選舉前的政策不確定性，對投資人而言，這將是一個「風險與機會並存」的年份。
針對2026年資產配置建議，凱基證券財富管理處主管阮建銘則以「洞察趨勢 聚焦LEAD」為主題，分享明年投資策略，首先提醒投資人應關注「3M現象」，包含美中競爭多極化加劇(Multipolarity Deepening)、期中選舉影響(Midterms Impact)、川普干預聯準會(Meddling in the Fed)等三大現象都將陸續發酵，主導2026年全球市場變化。若以風險層面來看，最需留意聯準會降息步伐不如預期或科技泡沫，相對而言，美中衝突加劇風險則較低。
投資組合配置部分，則採用「LEAD」策略，包含1.「資金挪移(Liquidity Shift)」，2026 年聯準會仍具降息空間，留意貨幣趨勢，尤其非美貨幣、亞幣具表現機會；2.「聚焦獲利(Earnings Focused)」，把握美國期中選舉前把握美股布局機會，並關注推動歐日股獲利與攀升趨勢；3.「加碼信用(Adding Credit)」，隨下半年經濟逐漸改善，可逢信用利差擴大伺機佈局較高評級之非投資等級公司債；4.「資產分散(Diversified Asset)」，隨著另類資產躍升配置要角，有助投組多元化及提升投資效益，建議投資人可根據自身投資偏好及風險屬性，提前規劃好2026年投資組合。（自立電子報2025/12/10）
