凱基期貨春節不打烊 新年加碼抽iPhone 17 Pro

凱基期貨推出「2026馬上發財」新春活動。

▲凱基期貨推出「2026馬上發財」新春活動。

迎接2026丙午馬年到來，台股將於2月11日封關，面對長達11天的台股休市，國際金融市場運作不停歇。身為期貨業市佔第一的領導品牌，凱基期貨秉持「陪你交易全世界」的服務理念，協助投資人於春節期間持續掌握全球經濟脈動，特別推出「2026馬上發財」新春回饋活動，今年活動特別聚焦「微型商品」推廣，降低參與國際市場的門檻，協助投資人在春節期間能接軌全球行情，還有機會將iPhone 17 Pro、Apple Watch等大獎帶回家。

廣告 廣告

凱基期貨指出，春節長假常使投資人錯失國際市場波動帶來的豐沛交易機會。透過「隨身e策略」APP 及「新超級大三元」等交易平台，提供法人機構級的穩定、快速交易環境，能隨時掌握國際指數、外匯及原物料即時行情，還可以利用「智慧單」預先設定進出場條件，讓投資人在走春拜年之際，也能靈活布局不漏接。此外，「智能通」平台，持續提供程式交易策略輔助24小時自動交易不間斷，搭配「隨身e策略」APP過年期間持續提供專業的海外期貨研究報告，讓投資人能了解最新的國際時事解析，不錯過任何市場轉折契機。

凱基期貨指出，全球化交易不應受限資金門檻，新推出的國內微台類期貨商品於2024下半年上線後，交易量快速成長，截至2025年已占國內期貨商品交易量14%。為了持續落實普惠金融並擴增交易廣度、讓海外期貨交易更親民，凱基期貨今年跳脫業界慣例，祭出「交易商品越小、中獎機率越大」的玩法，針對微型商品推出加權禮遇，活動期間交易海外期貨一般商品，每口即享有1次抽獎機會；交易小型、微型商品則加碼各享有每口5次、10次抽獎機會；交易日本交易所微型商品，抽獎機會更高達30次，希望鼓勵小資投資人利用微型商品低保證金、高靈活度的特性，輕鬆跨入期貨與選擇權市場。

凱基期貨「2026馬上發財」2/12～2/22活動期間，交易室與客服團隊將24小時堅守崗位，提供全天候即時報價與下單服務，確保投資人在全球市場布局時，擁有最堅強的後勤支援。