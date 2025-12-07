凱基美元高利定存 限時優惠

凱基銀行針對OBU客戶推出專屬的2個月天期「美元高利定存」限時優惠專案。即日起至12月31日止，單筆定存30萬美元享年利率6%、50萬美元享年利率6.25%、100萬美元則可享最高年利率6.5%，協助客戶有更佳資金操作，還提前掌握短期利率機會。

凱基銀行表示，客戶開 OBU帳戶，不僅可享有存款利息及境內結構型商品（SI）交易所得免扣繳稅負等稅務優惠，若選擇在該行開戶，相關申請流程將更為精簡，有助於提升跨帳務資金調度的效率。此外，目前市場針對 OBU 客群的外幣高利定存專案相對有限，多數銀行優惠以一般 DBU 客戶為主，或有些甚至未開放 OBU 帳戶承作；另本次推出的OBU美元高利定存年利率6.5%也優於同業。