凱基聖誕公益市集登場 攜手37家在地團隊共創善循環

▲凱基金董事長王銘陽(右八)、總經理楊文鈞(右七)_、凱壽總經理郭瑜玲(右九)_、凱基銀總經理林素真(右六)、凱基金執行副總顏志堅(右十)共同支持公益。

凱基金控「2025聖誕公益月」的首場市集活動今（16）日登場，現場洋溢濃厚的節慶氛圍。凱基金控今年攜手來自全臺16個縣市、共計 37家地方創生團隊，在被網友譽為「臺北最美」的凱基聖誕樹周邊打造公益市集，集結各地特色農產、文創小物及應景聖誕糕點，琳瑯滿目的特色商品吸引集團員工與鄰近社區民眾參與，透過消費支持在地創生，讓公益成為今年最溫暖的節日記憶。

本次市集不只是凱基集團聖誕公益月的暖身場，更是具有溫度的交流平台。活動特別邀請長期與凱基金控及中華開發資本合作的地方創生夥伴，將在地故事帶入市集，為更多地方創生團隊提供展售舞台，讓聖誕公益月不只是節慶歡聚，更是凝聚社會力量、支持地方發展的實質公益行動。

公益市集有來自花蓮的「山海百貨」，以嚴選優質物產扶持在地產業，致力讓花蓮在災後恢復昔日榮景；新北林口的「杜格納勞動合作社」則由社區照顧者共同製作歐式烘焙點心，在超高齡社會中推動「照顧照顧者」的互助共好理念；澎湖的「年年有鰆」展現海洋永續精神，將「下雜魚」等魚材，創意轉化為魚骨冰淇淋、魚骨香鬆等高鈣食品，讓永續從餐桌開始；嘉義的「茉莉手作坊」則是結合二度就業婦女的手藝與邊角布料，製作特色提袋，在實踐環保理念同時，也為弱勢婦女開創工作機會。此外，誠品以及臺北嘉佩樂酒店，同樣帶來精緻的應景商品，為市集增添濃厚的聖誕氣氛。臺北市政府警察局松山分局也在活動現場設置「防詐識能闖關攤位」，帶大家快速掌握識詐關鍵，提醒民眾，防詐識詐就從平時做起。

市集現場熱鬧溫馨，員工與社區民眾開心互動，拍照打卡、分享購物心得，節慶氛圍洋溢。凱基金控董事長王銘陽親自走入市集，與攤商親切交流，並以實際行動支持地方創生，將精心挑選的產品化為聖誕禮物，送給公益團體。這份心意不僅推廣台灣在地產品，更實踐「雙公益」理念，展現凱基文化的溫度，此舉激勵員工踴躍響應，讓愛心在市集中持續擴散。

今年的聖誕公益市集活動中，凱基金控同步舉辦資深員工表揚典禮，頒獎感謝服務年資超過20年的資深同仁，感謝他們多年來的付出與堅持。凱基金控表示資深同仁不但是公司成長的見證者，更以專業與熱忱，成為企業文化的重要基石。現場掌聲不斷，溫馨氣氛感染在場所有人。

為延續這份善心與熱情，凱基集團預計於明年1月15日推出第二場公益市集，將擴大邀請更多社福團體及地方創生團隊參與，展售多元特色商品。凱基金控誠摯邀請所有市民朋友屆時前往總部廣場，透過「買好物、做公益」的實際行動，與凱基集團共創社會共好，讓愛心不間斷。