凱基證券再獲財管評鑑肯定 年度評比榮獲9項大獎

凱基證財富管理處主管阮建銘(左起)、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯及電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。

▲凱基證財富管理處主管阮建銘(左起)、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯及電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。

凱基證券財富管理服務的卓越表現再創佳績，憑藉專業團隊、深耕客戶及數位創新，在第19屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比榮獲9項大獎，包含最佳財富管理券商獎、最佳商品獎、最佳AI應用獎、最佳財富管理形象獎、最佳智能理財獎、最佳行銷創新獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊獎及最佳銀色友善獎。此榮耀顯示凱基證券「不為產品找客戶，為客戶找到適合產品」的精神獲專業評審肯定，不僅提供客戶完整的理財規劃、解決方案，同時持續強化財管團隊專業、打造多元產品服務、推動數位金融發展。

廣告 廣告

經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯表示，凱基證券深耕財富管理、重視普惠金融，為打造安全、友善且創新的金融服務生態圈，凱基證券自上而下推動公平待客，為國內首家獲得無障礙環境場域認證的券商，在營業據點入口鋪設導盲磚、擴大輪椅使用者友好空間、降低櫃台高度打造無障礙服務櫃台及無障礙廁所便利性調整等，更針對全台設址於1樓之營業據點皆設置愛心鈴等，落實關懷弱勢。針對近期投資詐騙事件層出不窮，除了透過內外部多重管道，全面提醒第一線同仁及客戶留意詐騙手法資訊，更設置官網反詐騙專區，並與知名信任科技服務公司Gogolook攜手合作，成為首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商，展現防堵詐騙的決心。

此外，財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券持續翻轉銷售框架，推動「顧問式服務」，從理解客戶需求出發，提供適切的財富管理解決方案，因此特別注重培養銷售人員的產品知識及理財規劃能力，為此，凱基證券與證基會合作推出獨家「ETFP專業ETF顧問」及「WMP財富管理專業顧問」兩項認證，強化銷售團隊的專業知識及多元理財規劃能力。凱基證券亦致力成為國內首家ETF專業券商，透過提供多元化的ETF基礎配置組合參考、ETF趨勢題材、交易策略及背景知識等，幫助客戶將ETF作為資產配置的主要工具，更是台灣唯一券商出版獨家「ETF季報」，內容涵蓋全球ETF市場洞見及投資專題研究等差異化資源。

推動數位創新方面，電子商務部主管鄭嘉慶分析，根據統計，台股新開戶投資人中，已超過50%是35歲以下的年輕客群，顯示年輕人對證券投資有高度興趣，數位金融將提供簡單、便利且符合年輕客群需求的投資服務，而這涵蓋產品、科技和服務，三方面缺一不可，例如產品方面，凱基證券推出定期定額日日扣、自訂投資組合等，即是符合客戶需求去建構設計；科技方面，則推出AI助理、個股晴雨圖等功能，每天可一鍵取得個股操作，幫助投資人快速監控和策略選股；服務方面，透過API和線上申請流程，提供便捷的開戶和交易服務，更針對客戶需求打造智慧投資全旅程。這些元素在未來將更加融合，科技不僅堆疊產品，也傳遞服務。

凱基證券財富管理服務將持續提升市場競爭力，同時響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，積極與亞太區子公司合作，協助促進境外個、法人或機構投資人透過OSU機制來台投資，並提升整體服務效率與便利性，以多元且有溫暖的財富管理服務，成為客戶最可靠的投資夥伴。