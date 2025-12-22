凱基證券支持體育串聯年輕文化 打造新世代活力形象

凱基證券長期支持運動賽事 幫助視障者體適能活動。

近年台灣運動風氣蓬勃發展，從街舞文化崛起、經典賽掀起全民棒球熱潮，到美國職籃新賽季精彩開打，體育已成為最能代表年輕世代能量的潮流語言。凱基證券洞察此趨勢，長期投入體育賽事與運動節目贊助，希冀藉由運動所象徵的專注、突破與團隊精神，展現對運動精神與文化的支持，同時透過多元形式參與體育活動，打造與新世代連結的年輕活力形象。

凱基證券長期支持運動賽事，包括深受國內球迷喜愛的「世界棒球經典賽資格賽」、「美國職籃」與「高中街舞大賽」等轉播賽事，以及「緯來運動 Studio」、「棒球週報」運動節目，期望藉由推廣運動、鼓勵年輕族群主動參與體育活動，進一步將運動的熱情與能量融入品牌精神，深化大眾對凱基證券的年輕活力形象；另外，凱基證券與公益團體「台北市視障者家長協會」長期合作，員工積極主動擔任志工，配合老師協助引導視障者進行體適能活動、音樂律動等課程，不僅以實際行動支持運動活動，更幫助視障者逐步重建生活。

此外，凱基證券同樣致力讓運動成為員工生活的一部分，鼓勵員工積極運動，保持身心健康，連續四年響應凱基金控「KGI Walker」健走競賽，鼓勵同仁用雙腳累積健康里程，實踐節能減碳，參與人數年年創新高，今年總計超過2,500位員工組隊參賽，健走步數及減碳成果較去年大幅成長2.1倍。凱基證券積極塑造健康職場環境，公司內部成立各式體育社團，如健走、登山、三鐵、羽球、壘球、桌球、高爾夫球、瑜珈等，更曾獲體育部運動企業認證，使運動文化在公司內部深耕，透過社團活動與友誼賽交流，培養團隊默契、提升身心健康，讓企業更具凝聚力與向心力。

面對金融科技快速變動與年輕族群的價值轉變，凱基證券將持續支持體育活動及運動賽事，連結更廣泛的大眾與年輕族群，並持續打造企業內部的運動健康文化，與新世代投資人一同迎向更具活力的富足未來。