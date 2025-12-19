凱基證券歲末送暖 關懷偏鄉學童並強化防詐教育

後排左5起：凱基慈善基金會執行長曾錦隆、董事長蔣友松、凱基投信董事長丁紹曾。

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢族群，連續十年不間斷發起「愛心禮物送偏鄉」活動，將來自凱基金控及集團各子公司同仁共襄盛舉的愛心禮物，耶誕佳節前陸續送至台南、嘉義、屏東與南投等22所學校偏鄉學童。今年除了愛心禮物的祝福，凱基證券及凱基慈善基金會更為每位學童準備了一份「防詐錦囊」，教育孩童從「遊戲要小心」、「網購要注意」、「打工要謹慎」及「好康要警覺」等四大面向留意各種詐騙手法，並藉由簡單易懂的互動小任務，傳遞防詐專線等訊息，提醒學童隨時保持警覺，成為能夠保護自身安全的「防詐小天使」。

今年凱基慈善基金會總計募集逾千份愛心禮物，由凱基慈善基金會董事長蔣友松率先準備100份禮物拋磚引玉，集團內同仁亦熱情參與響應，許多同仁都是全家大小一起出動，將實用的文具、玩具和圍巾、襪子等生活用品裝滿禮盒，再由志工同仁們分工包裝完成後，將愛心禮物送到弱勢家庭的孩童手中，希望一起歡度溫馨的耶誕佳節。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，送愛到偏鄉是基金會每年耶誕節前的重要活動，今年中南部頻遇天然災害，基金會更擴大關懷足跡至受災家庭傳遞愛心。其中，嘉義縣特別感謝凱基慈善基金會以實際行動深入校園，同時，布袋鎮永安國小校長周沛玲也表示，孩子們非常期待這份耶誕禮物，學校更設計趣味任務，讓學童領取禮物同時寓教於樂；朴子市竹村國小校長黃志強則感謝凱基關懷偏鄉學校，讓學童在求學過程中，感受到來自社會的溫暖與支持。

凱基慈善基金會今年度更協助受丹娜絲風災及水災受創的69所學校復原與補充學習用品，同時也繼續支持孩童能夠吃飽上學去，持續以各面向回饋社會，包含推動營養早餐與午餐加菜計劃，幫助打好健康基礎，提升學習效率，讓孩子能夠在好的環境中厚植學力，創造有希望的未來。