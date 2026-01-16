凱基證券輔導元鈦科技登錄興櫃 聚焦全方位液冷散熱方案

(左起) 元鈦科技董事長陳茂欽、總經理朱佳建合影。

▲(左起) 元鈦科技董事長陳茂欽、總經理朱佳建合影。

全球AI熱潮持續升溫，凱基證券積極尋找具有發展潛力的優質公司，協助其進入資本市場。凱基證券主辦輔導的元鈦科技（7892）於今（16）日正式登錄興櫃，建立邁向資本市場的重要里程碑。元鈦科技為國內外目前唯一能提供完整客製化案場規劃及整合服務之全方位散熱解決方案廠商，散熱技術領先業界，產品線完整且性能優異，公司經營團隊對未來整體營運成長深具信心。

元鈦科技成立於2022年，實收資本額為新台幣4.69億元，提供技術領先的完整液冷散熱系統解決方案及零組件。零組件部分，自2023年起投入水冷板(Cold Plate)、冷卻分配單元(CDU)、分歧管(Manifold)、制冷背門(Rear Door Heat Exchanger)、氣冷輔助液冷散熱櫃(Sidecar)、冷卻液(Coolant)等產品生產，目前專注於CDU及Sidecar之研發及生產；液冷散熱系統解決方案部分，受惠於近年資料中心算力及AI基礎建設需求大幅增長，元鈦科技結合先前資料中心案場規劃技術及經驗，以及長期配合之多家工程廠商，持續取得多家海內外國際大廠訂單。

廣告 廣告

此外，元鈦科技具備從零組件到整體案場散熱系統的開發實力，讓電子大廠緯創於2024年6月斥資4.9億元入股，取得當時約24％持股進而成為其最大股東；元鈦科技第一個指標客戶瑞昱，則透過將機房從氣冷改造為液冷，一年可以省下數千萬元的電費與碳稅，憑藉瑞昱的示範效果，也讓元鈦科技隨後陸續取得慧榮、創意電子、國網中心等合作案。

受惠於AI伺服器市場蓬勃發展，以及輝達（NVIDIA）與AMD持續推出新世代產品，加上四大雲端服務提供商(CSP)資本支出增加帶動需求升溫，元鈦科技2025年上半年度營收達新台幣2.47億元、年增551.21％；2025年度公司自結營收達9.14億元、年增215.55%，繳出亮眼成績單。在全球AI熱潮蓬勃發展之際，凱基證券將持續尋找優質且具備成長潛力的公司，積極活絡市場發展，致力幫助更多優質企業進入資本市場。