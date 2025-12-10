凱基證券首家引進國際級財管服務 全面提升專業深度

凱基證券導入「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線。

▲凱基證券導入「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線。

凱基證券今(10)宣布，與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線，成為台灣首家採用國際級專業技術平台之證券商，並領先大中華地區結合 UBS Partner技術平台與專業觀點，提供客戶更全面的資產配置規劃服務。

「凱富RichLife」理財規劃系統將協助銷售團隊全面檢視客戶資產部位狀況，並每日自動進行「投資組合品質健檢」，搭配凱基證券策略資產配置方案(Strategic Asset Allocation, SAA)，產製專屬「投資建議書」與提供專業的調整建議。銷售團隊亦可運用系統進行債券現金流預測，協助客戶提前規劃資金，並透過「情境分析」模擬不同市場情境，例如嚴重衰退或持續性通膨等，檢視過往重大市場事件對投資組合的潛在影響。

廣告 廣告

凱基證券致力翻轉傳統產品銷售導向的服務框架，從客戶需求出發，精進財富管理服務的專業與完整度，成為客戶首選財富管理夥伴，結合業界獨家「WMP財富管理專業顧問」認證強化銷售團隊的專業能力，再搭配業界頂尖的技術平台「凱富RichLife」，運用「人機協作」的正面效應，全面提升專業深度及服務品質。

瑞銀集團UBS Partner為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台，此次與台灣頂尖證券公司之一的凱基證券合作，代表UBS Partner在亞太地區的版圖日益增長。隨著客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出，成為客戶財富管理的最佳工具。