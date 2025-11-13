凱基證奪金彞獎4大獎殊榮

凱基證券榮獲金彞獎四項大獎。

第18屆「金彞獎」揭曉，凱基證券憑藉長期深耕人才培育、落實ESG永續發展，一舉奪下「傑出人才培育獎」與「傑出ESG永續獎」兩項團體大獎，並榮獲兩項個人殊榮，由總稽核卓怡如、財富管理處主管阮建銘摘下「傑出證券人才獎」，囊括團體獎及個人獎多項傲人成果。

凱基證券長期重視人才發展，視員工為企業最重要的資產，以系統化、多元化、前瞻性的培育策略，建構完整發展體系支持同仁成長發展，並培養具國際視野的金融專才，以及導入數位學習平台，打造自主學習文化。

在ESG永續發展方面，凱基證券落實五大核心策略「擘劃永續治理、智慧永續金融、菁英永續人才、低碳永續環境、共創永續社會」，實踐於綠色金融、碳排減量、公平待客、人才發展及公益投入等面向，展現對ESG承諾。

個人獎項當中，凱基證券總稽核卓怡如、財富管理處主管阮建銘雙雙榮獲「傑出證券人才獎」。卓怡如以嚴謹的專業態度與跨領域歷練貢獻所長，協助公司建立專業稽核團隊，推動以風險為導向之稽核制度，強化公司內部控制機制，並將稽核角色轉型為「醫生」，帶領稽核團隊事前參與並提供專業諮詢，促進溝通與價值展現，確保公司治理與內控制度之有效性，同時參與券商公會稽核制度發展，推動變革，提升證券商內部稽核效能。

阮建銘則致力推動證券商財富管理的轉型與升級，貫徹「顧問式服務」，並推動多項業界創新標竿，包括與證基會攜手推出獨家專業認證制度、打造券商首創家族辦公室服務模式「專家團隊」，提升業界整體專業性與競爭力。同時持續推出多元內容與推廣理財教育，消弭理財知識壁壘、傳遞正確財富管理觀念，並積極投入高等教育與產學合作課程，培育新世代金融人才，為產業永續發展奠定堅實基礎。