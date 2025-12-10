凱基證瑞銀強強攜手！ 首家引進國際級財管服務 在台享受頂級財管服務

凱基證券與瑞銀合作打造兼具國際和在地財富管理平台。陳俐妏攝



凱基證券繼去年與瑞銀宣布攜手在財富管理合作後，凱基證券今天正式宣布與瑞銀集團旗 下于公司 UBS Partner 合作導入「凱富 Richlife 」 理財規劃系統正式上線，將成為台灣首家採用圃際級專業技術平台之證券商，凱基證券董事長許道義表示，台灣是亞太財富管理的重鎮，凱基政致力於提供客戶在金融市場穩健前行，透過瑞銀理財技術和台灣觀點，讓客戶在台灣就能享受頂級服務，強化客戶資產規劃，打造國際等級財富管理體驗，提供客戶更全面的資產配置規劃服務 ．

「凱富 Richlife」理財規劃系統將協助銷售團隊全面檢視客戶資產部位狀況 並每日自動進行「投寶組合品質健檢」搭配凱基證券策略資產配置方案 (Strategic Asset Allocation, SAA). 產製專屬「投資建議書」與提供專業的調 整建議、銷售團隊亦可運用系統進行債券現金流預測 .協助客戶提前規劃資金並透過「情境分析」模擬不同市場情境。例如嚴重衰退或持續性通膨等, 檢視過往重大市場事件對投資組合的潛在影響。

凱基證券致力翻轉傳統產品銷售導向的服務框架，從客戶需求出發。 精進財富 管理服務的專業與完整度,成為客戶首選財富管理夥伴。結合業界獨家 「WMP 財富管理專業顧問」認證強化銷售團隊的專業能力 ，再搭配業界頂尖的技術平 台「凱富 Richlife」。運用「人機協作」的正面效應,全面提升專業深度及服 務品質。

瑞銀集團 UBS Partner 為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台、此次與台灣 頂尖證券公司之一的凱基證券合作 .代表 UBS Partner 在亞太地區的版圖日謙 增長。隨著客戶期望和監管要求的不斷提高 UBS Partner 憑藉其強大的高科 技諮詢和投資管理能力 .在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出 成為客戶財 富管理的最佳工具。

