凱基金儲備幹部招募起跑 首開金融數位科技領域

（中央社記者蘇思云台北27日電）凱基金控今天宣布，2026年儲備幹部（MA）招募正式啟動，今年預計延攬近40名新血，涵蓋投資精算、金融交易、法人金融、個人金融、財務工程及壽險營運等多項領域，因應金融產業數位化，今年也首度開放「金融數位科技MA」職務。

凱基金今天透過新聞稿表示，MA制度以培養具備整合視野、跨領域潛能與決策潛力的中長期關鍵戰力為核心，規劃18個月系統性培育，由金控與子公司共同參與。內容包括高階主管授課、導師與學長姐經驗分享、職涯輔導，並安排跨單位專案與輪調歷練，協助學員在實務中快速累積經驗。

廣告 廣告

因應金融產業數位化進程，凱基金指出，今年首度開放「金融數位科技MA」職務，並建立集團一致的培訓課程，確保不同子公司培養出的MA皆具備科技素養與金融專業，培訓將聚焦數位與科技研發專案，強化跨部門協作能力。

凱基金表示，金融數位科技MA未來將依個人發展取向，銜接「管理職」或「專業職」雙軌職涯發展，歡迎兼具資訊理工、商管財經背景，並熟悉程式設計或數據分析的跨領域碩士以上人才加入。

為優化求職流程，凱基集團今年全面導入「一站式」應徵機制，應徵者可依志向選填金控及各子公司MA職務，甄選對象不限科系，開放海內外大學、研究所畢業生，或具2年內工作經驗者報名，MA招募計畫申請截止日為3月31日。（編輯：楊蘭軒）1150127