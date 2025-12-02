凱基金前三季獲利190.5億 ONE KGI整合效益持續放大

凱基金控2日舉辦2025年第三季法人說明會。（圖／周志龍攝）

凱基金控（2883）今（2）日舉辦2025年第三季法人說明會，前三季稅後淨利達190.5億元、每股盈餘1.09元，旗下五大子公司持續以ONE KGI核心策略，透過資源整合與創新服務，強化整體競爭優勢。凱基金今天收在15.85元，漲0.20元，漲幅達1.28%，成交量達19,894張。

凱基人壽前三季獲利92.6億元，若排除匯率因素仍優於去年同期表現；第三季單季獲利達81.9億元，獲利動能顯著回升。初年度保費收入（FYP）年增22%，達527.4億元；維持穩健投資組合，在外匯價格變動準備金新制下強化避險操作彈性，9月底外匯準備金餘額約300億元。

凱基銀行前三季稅後獲利52.9億元、年增20%，財富管理手續費年成長率達25%，並連續三年維持雙位數成長。個金和法金各類放款均達雙位數成長，整體放款餘額年增13%。同時持續優化存款結構，活存比提升至43%。

凱基證券前三季稅後淨利81.6億元、股東權益報酬率（ROE）達到16.9%，優於市場同業；第三季在市場成交量活絡的帶動下，主要業務表現皆有提升，淨收益較前兩季平均增加71%，各項業務市占率維持領先地位。近年凱基證券深化財富管理，資產管理總規模年增16%，截至9月底達3,283億元，財富管理相關營收年增9%。

凱基投信第三季公募基金管理資產規模達3,082億元，位居業界第八。第三季領先同業推出兩檔被動式多資產ETF。

中華開發資本前三季稅後淨利5.2億元，總投資規模達到955億元；其中資產管理業務達到597億元，管理費收入年增13%。

凱基金控指出，今年全球資金加速跨境移動，客戶對多市場配置與整合性服務需求升溫，使得ONE KGI的跨平台協作更貼近主要趨勢。凱基證券轉介凱基銀行開戶數成長率達100%，銀行與證券雙重客戶比率攀升至53%；壽險帶動的證券新開戶成長近五成，證券綁定銀行交割戶餘額也成長35%。

同時，凱基人壽結合凱基投信，滿足客戶多元的投資型保障需求，擴大投資型保單銷售規模；開發資本則推出客製化另類投資商品，強化高資產客戶財富管理服務，進一步發揮集團綜效。

海外布局方面，凱基證券憑藉香港及新加坡市場的領先地位，持續深化財富管理與海外業務；凱基銀行香港分行成立後，逐步擴大規模並結合集團資源，推動跨境金融成長。

